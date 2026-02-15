Manos que sanan el arte y patrimonio de Castellón: así es su trabajo

Entre microscopios, bisturís de precisión y escáneres 3D la sección de Restauración de la Diputación de Castellón, bajo la dirección de Pilar Juárez, interviene piezas que forman parte de la memoria colectiva de los 135 municipios de la provincia: puertas barrocas, lienzos históricos, esculturas procesionales o cruces románicas erosionadas por siglos de intemperie.

«Las nuevas tecnologías son ya aliadas imprescindibles. En cuanto a la inteligencia artificial, ciertamente abre posibilidades a muchos niveles pero por ahora apenas hemos hecho uso», señala Juárez, quien relata cómo cos análisis físico-químicos permiten identificar materiales y alteraciones para garantizar tratamientos compatibles con la obra original. Luego, los rayos X, la tomografía computerizada o la endoscopia ofrecen información interna sin desmontar las piezas: ensamblajes ocultos, grietas profundas o ataques de insectos xilófagos. Toda información es poca.

La paloma de Adsuara

Y la digitalización 3D se utiliza como apoyo para reconstrucciones volumétricas. Así se realizó con la parte superior de la paloma de la escultura La Paz, de Adsuara, en la plaza María Agustina de Castelló, que se desprendió y se perdió tras una rotura. «Para hacer la réplica se buscaron fotografías antiguas, se digitalizó el arranque de la mano que portaba la paloma y se hizo un modelado con arcilla a escala y así con un molde poder sacar con resina la pieza a insertar», detallan. Asimismo, «también se han digitalizado piezas cerámicas para hacer lagunas desmontables o soportes para dar estabilidad a las piezas expuestas». Actualmente se encuentran inmersos en «un estudio exhaustivo y a propuesta de Conselleria para ver si es viable digitalizar y reponer los 4 querubines que le faltan a la peana del Cristo de Figueroles». En definitiva, la digitalización 3D, según destaca la experta, «permite realizar trabajos si dañar las obras, documentarlas y obtener un registro de las obras por si sufren un daño futuro poder tener esa información para su reparación o réplica, pero con un control riguroso».

En estos momentos, el proyecto de mayor calado es la restauración de las puertas del antiguo altar de la Casa de la Vila de Morella. Se trata de un conjunto del s.XVII -con intervenciones posteriores del XIX- formado por madera dorada al agua y ocho lienzos al óleo. Las puertas, de más de 2 metros de altura, están compuestas por piezas reaprovechadas de otras estructuras. Abiertas, mostraban cuatro santos; cerradas, escenas históricas vinculadas a la memoria fundacional del municipio. «El análisis del oro empleado ha permitido datar la cara externa en torno a 1600, mientras que la interna sería posterior», señala.

Del textil a un cofre singular

Otro gran reto del último año, por su tamaño, ha sido la restauración de las dos sargas monumentales de la iglesia parroquial de Sant Jaume de San Jordi, obra de Juan Francisco Cruella i Puig, hacia 1840. La Oración del Huerto y el Vía Crucis, de casi 4 metros de altura, están realizadas en temple de cola sobre algodón. Su fragilidad y dimensiones exigieron un complejo proceso de limpieza, fijación y montaje en el templo, garantizando condiciones de conservación estables. Además, otro trabajo interesante ejecutado recientemente fue el de completar la restauración de un cofre de Ares del Maestrat, de la segunda mitad del s. XIV, perteneciente al ayuntamiento. «Es una pieza excepcional de los muebles contenedores del gótico, que nos ha permitido estudiar la tipología de obras, siendo muy escasas en la provincia».

El departamento de pintura interviene actualmente en dos lienzos de la iglesia de San Vicente Ferrer de Castelló, que son : Milagro de Santo Domingo ante el cadáver del sobrino del cardenal de Fosanova y Virgen del Rosario con Niño a sus pies y a los lados Santa Rosa de Lima y Santa Catalina”. También en un cuadro del Ayuntamiento de Degorbe, de Juan Francisco Cruella i Puig (s. XIX) y titulado Segundo asalto a la plaza de Morella agosto 1838. También de la capital de Els Ports, en este departamento, se colabora en devolver el esplendor a dos puertas del siglo XVII del Ayuntamiento de Morella.

En cuanto a la sección de profesionales dedicados a la escultura, se trabaja en dos imágenes de calle, las esculturas en madera policromada de los sanos médicos, San Cosme y San Damián, de Vinaròs; y también en el anda procesional del Cristo de Figueroles (de la iglesia de Sant Mateu y de autor desconocido, que data de finales del siglo XVII a principios XVIII). Otros dos trabajos consisten en recuperar el marco del cuadro de Segorbe de La Batalla de Morella, interesante por su decoración; ye l relieve de madera de un torso masculino, del Ayuntamiento de Cervera del Maestre, que es obra del artista local Agustí Ballester (del siglo XX).

Colaboraciones

Por último, en Arqueología, la protagonista ahora mismo es una cruz románica, de piedra, situada en el término de Cervera del Maestre, «una pieza muy interesante por su antigüedad y valor». Para este 2026 están previstas intervenciones en los utensilios de las danzas guerreras de Todolella y en las pinturas del Carro triomfant de Morella, «y así colaborar con los bienes inmateriales que forman parte de la riqueza cultural de la provincia», asevera.

Además, se prevé colaborar con el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación. «El trabajo interdisciplinar entre Restauración y Arqueología es clave, tras más d e 40y 50 años de trayectoria profesional». Y es que en Penyeta Roja no solo se reparan objetos, se protege la identidad de los pueblos. Cada intervención es un diálogo con el pasado y una garantía de futuro.