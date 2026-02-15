Marta Barrachina agradece la concienciación ciudadana y cifra en 310 servicios y tres incendios el balance de la alerta roja por vientos en la provincia

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha hecho balance del episodio de fuertes vientos que obligó en la jornada de ayer sábado a establecer la alerta roja con un agradecimiento expreso a la población. “Su responsabilidad y concienciación han evitado daños personales”, ha señalado. Asimismo, ha mostrado su reconocimiento a los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos, “su respuesta ágil y coordinada ha sido absolutamente eficaz”.

Durante la jornada de ayer sábado se atendieron 310 servicios y tres incendios por parte de los bomberos que vieron reforzada su acción con un dispositivo extraordinario habilitado en la jornada del viernes 13. “La acción eficaz de los bomberos, voluntarios y Protección Civil, que han trabajado con una coordinación quirúrgica, y los refuerzos llegados desde Valencia, que agradecemos, han permitido dar respuesta diligente a todas las llamadas recibidas en el Centro Provincial de Coordinación”.

“Hoy seguimos en alerta amarilla. No hay que bajar la guardia y la precaución sigue siendo necesaria. Los vientos pueden alcanzar los 80 km/h en el interior y 70 en el litoral. La situación, por tanto, sigue siendo adversa”, ha puntualizado Marta Barrachina.

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón ha declarado que los trabajos continuarán hoy domingo y a lo largo de la semana. “Como consecuencia de las fuertes rachas de viento las tareas de limpieza, retirada de árboles, ramas, postes, techados… siguen operativas con el objetivo de que en pocos días la normalidad se restablezca. Ese es ahora el principal objetivo”.

Al servicio de la provincia

Cabe señalar que el paso del episodio de fuertes vientos que ha alcanzado los 170 km/h en varios municipios de la provincia de Castellón ha contado con un dispositivo extraordinario que ha permitido un “seguimiento constante para atajar cualquier incidencia en la evolución de la emergencia”.

“Minuto a minuto, hemos estado alerta. Y por ello solicitamos en la mañana del sábado el envío de un nuevo ES-Alert a la población. La alerta no debía bajar porque la precaución de todos debía ser máxima”, ha manifestado la presidenta de la Diputación de Castellón.

Cabe recordar que en la jornada de ayer la Diputación de Castellón reforzó el parque de Plana Alta tras habilitar el viernes un dispositivo que reforzaba los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, “todos al servicio de la provincia”, ha considerado Marta Barrachina.

Junto a ellos, se activaban los efectivos de forma presencial en los cinco parques de Bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta, y también se movilizaron los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística UML y la totalidad de las 20 unidades de Bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio. El sábado se sumaron dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y, desde el viernes, se mantuvo reforzado el número de operadores del Centro Provincial de Coordinación