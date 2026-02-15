De la quimio a la portería: el triunfo de Nerea tras tres años de lucha contra la leucemia en Castellón

Nerea tiene seis años, juega al fútbol y quiere ser portera de fútbol. Corre, va al colegio y está “súper fuerte”, dice Andrés, su padre. Hace tres años y medio, sin embargo, la sensación en la familia era otra. La causa no era otra que la leucemia que detectaron a la pequeña de Alcossebre.

“El palo fue horroroso. No te lo crees. Lo has visto, pero no acabas de creértelo”, recuerda Andrés. “La ves tan pequeña que lo primero que piensas es que se te va tu hija”.

El diagnóstico llegó en 2022. Nerea tenía fiebre alta y empezó a cojear. En plena etapa del covid, acudieron al hospital de Castellón. De allí los derivaron al Clínico de Valencia. Y empezó todo.

Nerea (d), con sus hermana Neus y su hermano mellizo Joan. / Mediterráneo

Tres años y medio de tratamiento

Desde entonces han pasado tres años y medio. El tratamiento fue de quimioterapia. “Ella lo llevó bastante bien”, explica su padre. Cuando bajaban las defensas, las transfusiones eran inmediatas. En Valencia estuvo ingresada más de un mes. Después, cada dos semanas, cuatro días de ingreso. Las familias de Castellón deben desplazarse a Valencia para el tratamiento oncológico pediátrico. Eso significa reorganizar la vida entera.

“Uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Cuando sales del hospital, uno se queda con la niña. Los gastos suben y los ingresos bajan”, recuerda Andrés. “Pudimos salir adelante, pero otras familias no llegan”, admite.

Durante los ingresos y tratamientos, la familia se alojó en pisos de acogida gestionados por ASPANION en Valencia, pensados precisamente para quienes deben desplazarse desde otras provincias. Allí se quedaban los días de hospital. “Terminaba tan cansada que no tenía fuerzas para ir a ningún sitio”, explica.

Nerea se encuentra ahora recuperada de la leucemia que le diagnosticaron cuando solo tenía dos años. / Mediterráneo

Nerea, que tiene un hermano mellizo, Joan, sí se perdió al igual que su hermano “ir al parque, relacionarse con otros niños… nos tuvimos que dividir”. En la actualidad, la niña no tiene presente aquella etapa, pero Andrés sí admite que “impacta en toda la familia”.

El mejor momento, reconoce, es “cuando se acaba el tratamiento. Es una alegría muy grande”. Nerea se quedó limpia y en la actualidad tiene que pasar controles cada tres meses. “Lo peor ha pasado. Conforme pasan los años, el porcentaje de recaída es menor”. Hasta que pasen cinco años no se considera superviviente. Hasta los diez no le darán el alta definitiva. Pero hoy la imagen es otra: pelo, colegio, fútbol y planes de futuro.

Una red que temen perder

Andrés destaca que apenas media hora después del diagnóstico ya tenían a un psicólogo de ASPANION a su disposición. “Nos sirvió para conocer a más gente que está pasando por lo mismo y nos ayudaron mucho. Nos apoyamos entre nosotros para no venirnos abajo”, admite, al tiempo que agradece el respaldo de los sanitarios: “Son gente de 10. Siempre con una sonrisa en la cara y muy profesionales”.

Este domingo 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. En la Comunitat Valenciana, ASPANION —la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer— ha organizado actos conmemorativos y ha aprovechado la fecha para lanzar una advertencia: la salida de las asociaciones de pacientes de los hospitales puede suponer un retroceso en la atención integral a las familias.

Noticias relacionadas

Y es que la entidad defiende que el acompañamiento psicológico y social dentro del hospital no es un complemento, sino una parte esencial del proceso, al tiempo que lamenta que “en los primeros meses de este año, en aplicación del marco legislativo actual, las asociaciones de pacientes con presencia en hospitales, han recibido la orden de la administración de dejar de ofrecer apoyo a los enfermos y sus familias en el propio entorno hospitalario”, por lo que reclaman “que se garantice ese apoyo o que se activen recursos equivalentes en las mismas condiciones”.