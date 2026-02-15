Subvenciones al coche eléctrico: no todos los vehículos podrán recibir los 4.500 euros anunciados

Los coches de etiqueta ambiental cero han ganado cuota de mercado en Castellón a lo largo de los últimos años. En 2025 se matricularon 1.000 híbridos enchufables (+183,29%) y 1.031 eléctricos puros (+99,81%) en la provincia. Si se compara con los casi 4.000 vehículos de gasolina registrados en el último año pueden parecer pocos, pero con la legislación actual es de esperar que las cifras vayan a más.

A este cambio de tendencias ayuda la existencia de incentivos para la compra de estas modalidades. El pasado año hubo un empujón gracias a la tercera edición del plan Moves, y el Consejo de Ministros aprobó recientemente un programa heredero del Moves, bautizado como Auto 2030, que contempla una ayuda máxima de hasta 4.500 euros por compra, con un presupuesto global de 400 millones de euros.

Dudas sobre la aplicación del nuevo plan

Los concesionarios de coches de Castellón saludan la medida, teniendo en cuenta el resultado de los anteriores programas, pero advierten de que hay dudas. José Luis Cortés, desde Cobelsa, que opera marcas como Toyota, avisa de que la plataforma telemática para gestionar las ayudas "todavía no está activada", y se está a la espera de conocer el detalle exacto de las bases de la convocatoria. "La gente ha empezado a perderle el miedo al coche electrificado, pero no hay duda de que estas ayudas animan al cliente que tiene dudas", añade.

Javier Arrando, de Lexus, también expone los interrogantes a falta de conocer la letra pequeña, y afirma que la Administración "debería ser más rápida a la hora de implementar lo que promete".

Matriculaciones y efecto retroactivo

El anuncio del Consejo de Ministros se hizo en febrero. Aunque las ayudas se aplicarán con efecto retroactivo desde el 1 de enero, los vendedores de vehículos reconocen que se ha acercado menos gente a preguntar. Jorge Andreu, del concesionario de Kia, detalla que los clientes "están interesados en la opción eléctrica, pero esperan al incentivo". Las matriculaciones de enero confirman esta impresión: los híbridos enchufables pasaron de 40 a 84 unidades respecto al arranque de 2025, pero los eléctricos puros se han estancado en 69, los mismos del año anterior. En cambio, los vehículos de gasolina aumentaron sus ventas en casi un 90%.

Apoyo al Made in Europe

No todos los vehículos eléctricos podrán optar a la misma ayuda. El programa protege a las marcas europeas o a las de otras partes del mundo que cuentan con plantas de fabricación o ensamblaje en el continente. "Es una medida que se aplica contra los vehículos chinos", comenta Andreu. Aunque Kia es una firma coreana, "parte de nuestras gamas se hace en Europa". Lo mismo ocurre con Toyota. En cambio, los Lexus no podrán optar al tope de los incentivos, pese a no ser una marca china. Este condicionante genera confusión.

Por último, el representante de Kia teme que el nuevo plan no resuelva el problema de unos trámites administrativos que son "farragosos y que tardan mucho tiempo en revisarse". Por eso "hay ayudas que siguen apalancadas desde hace dos años, y el anterior plan Moves, junto a las ayudas para la dana, llegó al colapso". Cree que el proceso debería agilizarse.