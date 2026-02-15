Policía Local, bomberos y brigadas municipales de Castelló trabajan para la vuelta a la normalidad tras el temporal

Castelló afronta hoy la vuelta progresiva a la normalidad tras uno de los episodios de viento más intensos registrados en la ciudad en los últimos años. La borrasca Oriana dejó rachas de hasta 109,4 km/h en el puesto de Tetuán, provocando numerosas incidencias en distintos puntos del término municipal.

Desde el primer momento, la Policía Local, el cuerpo de Bomberos y las Brigadas Municipales activaron un dispositivo especial para atender las emergencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Un operativo que continúa hoy trabajando sobre el terreno para reparar los desperfectos ocasionados por el fuerte temporal.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha puesto en valor “el trabajo incansable y ejemplar de la Policía Local, los Bomberos, las brigadas municipales y las empresas encargadas del mantenimiento de parques y jardines, que durante toda la jornada de ayer y hasta bien entrada la madrugada realizaron cientos de intervenciones y que hoy continúan trabajando sobre el terreno para que Castellón recupere cuanto antes la normalidad”.

Carrasco ha subrayado que “la coordinación entre los distintos servicios ha sido clave para minimizar riesgos y actuar con rapidez ante cada aviso recibido. El Ayuntamiento quiere destacar la profesionalidad, el compromiso y la capacidad de respuesta de todos los efectivos implicados, cuya prioridad ha sido en todo momento la seguridad de los vecinos y la recuperación progresiva de la normalidad de la ciudad”.

Por su parte el concejal de Seguridad y Emergencias , Antonio Ortolá ha querido destacar que “ayer fue una jornada muy intensa, con numerosas incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento, que obligaron a actuar con rapidez y coordinación”. El edil ha querido agradecer “la gran labor realizada por los Bomberos y la Policía Local”, subrayando su “profesionalidad y capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de los vecinos durante toda la jornada”. Asimismo, ha señalado que “durante el día de hoy se continúa realizando un seguimiento de la situación y revisando las zonas afectadas para asegurar que no exista ningún riesgo para la ciudadanía”.

Más de 300 llamadas

Entre la jornada de ayer y la de hoy, la Policía Local ha atendido un total de 315 llamadas en el día de ayer y cerca de 30 más durante la jornada de hoy en la sala CIMSE, todas ellas relacionadas con incidencias provocadas por el fuerte viento. Por su parte, los Bomberos realizaron cerca de 200 intervenciones ayer y alrededor de una veintena en el día de hoy, mientras que las Brigadas Municipales han atendido más de 60 incidencias en distintos puntos de la ciudad reforzando la labor de los servicios de emergencia.

Tras una noche relativamente tranquila, los trabajos han continuado desde primera hora de la mañana. Las Brigadas Municipales y las empresas encargadas del mantenimiento de los espacios públicos, están centrando sus labores en la retirada de árboles y ramas caídas en la vía pública, así como en la eliminación de elementos desplazados por el viento, como cornisas, tejas, placas solares o contenedores. Unostrabajos a los que se han sumado la empresa responsable del servicio de limpieza de la ciudad.

Por el momento, permanecen cerrados el Pinar y el Parque del Meridiano como medida preventiva, hasta que se complete la revisión técnica de ambas zonas y se garantice que reúnen todas las condiciones de seguridad para su reapertura.

El Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PLATEMCAS) ha quedado desactivado a las 12.00 horas, tras la mejora de las condiciones meteorológicas. No obstante, se mantiene la vigilancia activa y el seguimiento de posibles incidencias puntuales hasta la total normalización de la situación en la ciudad.