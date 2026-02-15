Prejubilado a los 56 en Morella: de la banca a la cancha

Como era de esperar entre quienes le conocen, el deporte se ha convertido en el eje principal del día a día de José Moreno desde que se prejubiló, con solo 56 años. Vecino de Morella, puso fin a su vida laboral antes de la pandemia y culminará su jubilación definitiva en agosto. Tras una larga trayectoria vinculada al sector bancario, ha encontrado en la actividad física -especialmente el running y el baloncesto- su particular forma de vida. Su compromiso con el deporte se refleja de manera especial en el Club Bàsquet Femení Morella, una entidad con arraigo que fundó en el año 2002, aunque lleva entrenando equipos de baloncesto mucho más: desde 1991. Actualmente, ejerce como entrenador de un grupo de niñas con una periodicidad de tres días a la semana, una labor que desempeña con dedicación, cercanía y una pasión que va más allá de la pista.

Grado de Historia del Arte

Todavía recuerda como, recién prejubilado, Moreno se matriculó en el grado de Historia del Arte y llegó a superar varias asignaturas, aunque finalmente decidió aparcar los estudios universitarios al comprobar que le exigían más tiempo del deseado. Lejos de abandonar esta inquietud, continúa formándose y leyendo por su cuenta, pero a un ritmo más flexible. Lector empedernido y amante de la cultura, también ha encontrado tiempo para iniciarse en la música, recibiendo clases de guitarra. Representa sin lugar a dudas el ejemplo de una jubilación activa, saludable y culturalmente enriquecedora, demostrando que el tiempo libre puede convertirse en una oportunidad para seguir creciendo.