El PSPV de Castelló impulsa que la cultura marinera siga Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco
La senadora Amparo Marco defensa una moció per a protegir el llegat històric, arquitectònic i gastronòmic lligat a la mar i garantir la seua transmissió a les futures generacions com a eix d’oportunitats
La senadora del PSPV-PSOE per Castelló Amparo Marco ha impulsat una moció a la Comissió de Cultura del Senat per a instar el Govern d’Espanya a promoure la catalogació del patrimoni cultural marítim-pesquer com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. La iniciativa pretén iniciar els tràmits de la candidatura per a reconéixer el pes històric de la pesca no només com a sector econòmic estratègic, sinó també com a “eix vertebrador” de la identitat i la memòria de les poblacions costaneres.
Marco ha destacat que “la pesca, una de les activitats més antigues de la humanitat, ha deixat una petjada inesborrable en la història i el patrimoni dels nostres pobles, que va molt més enllà de vaixells i llotges”. “Parlem de coneixements i tècniques artesanals, de sabers i creences, d’oficis transmesos de pares a fills; però també d’expressions culturals úniques com la gastronomia, la música, el lèxic o l’arquitectura portuària, que cal blindar i promocionar”, ha assenyalat.
Cohesió social i turisme sostenible
La senadora ha subratllat que “reconéixer i protegir la cultura marinera és essencial per a la cohesió social i per a impulsar un desenvolupament econòmic local basat en el turisme sostenible”, i ha insistit que “cal posar en valor este llegat perquè continue sent un motor d’oportunitats i inversió”.
La moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista dibuixa un full de ruta que, en primer lloc, insta el Govern a donar suport a les comunitats autònomes en l’elaboració d’un catàleg exhaustiu del patrimoni marítim-pesquer existent al territori. A partir d’esta base, el text demana promoure oficialment la inclusió d’este patrimoni en la llista de la UNESCO, amb l’aprovació prèvia del Consell del Patrimoni Històric.
Polítiques de suport
En segon lloc, la iniciativa defensa l’establiment de polítiques de suport per a la salvaguarda d’este llegat, incloent-hi la formació de professionals especialitzats en conservació, museologia i gestió cultural. A més a més, la moció reclama suport institucional als esdeveniments internacionals que se celebren a Espanya dedicats a la difusió de les arts de pesca, alineant-se amb l’ODS 14 per a la conservació dels oceans.
“Amb esta moció, els i les socialistes volem garantir que l’Estat s’imp
