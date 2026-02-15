Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relajan las limitaciones de circulación en Castellón después del paso de la borrasca Oriana

Tráfico sigue manteniendo algunas restricciones

Imagen de archivo de camiones por la AP7 a su paso por Castellón.

Imagen de archivo de camiones por la AP7 a su paso por Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La desaparición de la alerta roja por fuertes rachas de viento en la provincia de Castellón ha dado paso a aligerar las medidas en la circulación por las carreteras de la provincia de Castellón.

Cabe recordar que el sábado, cuando hubo rachas de viento hasta 172 km/h en la provincia, se había prohibido la circulación a camiones por la AP-7 por el incremento de las posibilidades de accidentes por desestabilización de los convoyes. De hecho, un camión llegó a volcar en Peñíscola e interrumpió la circulación en sentido a Barcelona.

Además, en otras tres carreteras de la provincia se podía circular en ambos sentidos pero con limitación de la velocidad a 80 km/h: la CV-10 a la altura de Nules, la N-232 en Vinaròs y la CS-22 en Castelló.

Menos restricciones

Este domingo, por fortuna, el panorama ha cambiado un poco gracias a la mejora de la meteorología.

Sigue habiendo restricciones y los conductores deben continuar alerta, pero ya no son tantas como el sábado.

Buenas noticias para los camiones

Según ha explicado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo, los camiones ya pueden circular por la AP-7, y al igual que el resto de vehículos lo deben hacer con una limitación de velocidad 80 km/h en dicha autopista en ambos sentidos en el tramo de la provincia comprendido entre Castellón Norte y el límite de Tarragona.

Eso sí, se mantiene la prohibición de adelantar a vehículos pesados en este mismo tramo.

Por otro lado, ya han desaparecido todas las limitaciones en la CV-10 en Nules, la N-232 en Vinaròs y la CS-22 en Castelló.

