"La sensación de que Europa legisla muchas veces de espaldas a Castellón es cierta, pero si presionas al final consigues resultados"

Vicent Marzà (Castelló, 1983) lleva desde junio del 2024 como eurodiputado y lamenta que hasta ahora ha estado solo defendiendo los intereses de Castellón en acuerdos como el de Mercosur o la India. Vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea y miembro de la Comisión de Transportes y Turismo, el europarlamentario de Compromís dice comprender el rechazo que generan en Castellón muchas de las decisiones que toma la UE, aunque insiste en que la clave está en pelear para que se escuche la voz de la agricultura, la pesca o la cerámica. "Hay que batallar porque al final se consiguen cosas", asegura.

Esta misma semana el Parlamento europeo ha aprobado las cláusulas de salvaguarda del acuerdo con Mercosur que, al menos en teoría, protegen a los cítricos y a la ganadería. Ustedes han sido muy críticos con estas cláusulas, ¿por qué?

Nosotros hemos participado en la redacción de las propuestas para mejorar las cláusulas de salvaguarda. En todo este proceso hemos presentado enmiendas con las medidas que nos han pedido los agricultores y el PP votó en contra. El texto que ha quedado no es el que quiere el campo, por eso en la votación nos abstuvimos. La protección que se aprobó el martes no es suficiente y las medidas no van a ser efectivas. Lo que se ha aprobado es muy parecido a lo ya existe en otros acuerdos y no ha funcionado, ya que no ha evitado que entren en la UE productos con fitosanitarios que están prohibidos aquí o que lleguen productos mucho más baratos y hundan los precios, por ejemplo, de nuestros cítricos.

El PP y el PSOE, en cambio, celebran esas salvaguardas e insisten en que protegen al campo.

La inclusión de estas salvaguardas es, básicamente, un movimiento del PP para intentar justificar su voto a favor del acuerdo con Mercosur. Nosotros, desde luego, no vamos a participar de un acuerdo que es totalmente nocivo para los agricultores y ganaderos valencianos, también para algunas industrias, y que desde el inicio hemos luchado para que se paralice y se envíe al Tribunal de Justicia. Y si se ha conseguido que vaya a la Justicia ha sido gracias a una propuesta que hicimos y que se aprobó en este Parlamento. Por cierto, la propuesta de Vox no se aprobó, eso tiene que quedar claro.

Tras esa pequeña victoria, la Comisión podría seguir adelante con el acuerdo y exigir su aplicación de manera provisional. ¿Cree que se atreverá?

Si lo hace, como todo hace pensar que así sucederá porque el PP y el PSOE tienen mayoría, será una falta de respeto a la soberanía de los europeos y europeas, que está representada en el Parlamento. Si ocurre, además de antidemocrático, será una burla a la ciudadanía y a las personas que se manifiestan en la calle en contra del acuerdo comercial. Es muy cínico por parte del PP de la Comunitat que diga que está protegiendo a los agricultores en Mercosur cuando es una presidenta de su partido, Ursula Von der Leyen, y los comisarios, la mayoría del PP, los que quieren que el acuerdo se aplique provisionalmente.

Tiene alguna esperanza de que, finalmente, los agricultores europeos ganen esta guerra

Va a ser difícil, pero hay que recordar que cuando empezamos esta batalla aquí en el Parlamento éramos muy pocos los diputados que estábamos en contra, aunque finalmente y a base de mucho trabajo logramos los votos suficientes para enviar el acuerdo a la Justicia. Ahora tenemos que continuar, aunque insisto en que va a ser complicado porque hay diputados que están jugando a dos bandas: a decir una cosa a los agricultores y hacer la contraria cuando llegan aquí.

Otro acuerdo comercial que perjudica a Castellón, en este caso, al azulejo, es el que va a firmar la UE con la India. Usted conoce bien la propuesta, ya que ha participado directamente en las negociaciones e incluso ha viajado a la India, donde se ha reunido con sindicatos y ha visitado industrias. ¿Por qué es tan negativo para la cerámica?

El acuerdo es totalmente desigual y para la industria de Castellón es nefasto. Desde el minuto uno en que entre en vigor el tratado, a la cerámica de la India se le reducirá el arancel al 5%, mientras que si nuestro azulejo quiere entrar en este país tendrá un impuesto del 16,5%. Es decir, nosotros tendremos aranceles tres veces superiores a los suyos y Europa abrirá las puertas a unos productos que, además, están fabricados de manera desleal, ya que por ejemplo, tienen ayudas a la energía y el 90% de los trabajadores de ese sector no tienen contrato.

Desde el primer momento ustedes han reivindicado excluir a la cerámica de este acuerdo. ¿Cómo van a lograrlo?

Hasta ahora hemos estado solos en esta reivindicación, aunque por fin hemos conseguido que diputados de formaciones diferentes trabajemos en la misma dirección. Lo estamos haciendo ya con las representantes valencianas del PSOE y esperamos que también se sume el PP.

¿Si finalmente la cerámica no queda fuera de ese acuerdo comercial, qué ocurrirá?

Nuestro principal objetivo, efectivamente, es que la cerámica quede fuera del acuerdo. Y si eso no es posible, por lo que vamos a luchar es para que los países que tienen representación en el Consejo europeo para aprobar este tratado, entre ellos el Gobierno de España, se plante y digan claramente que nuestra industria debe estar fuera del acuerdo o, si eso no ocurre, que se introduzcan salvaguardas para que el pacto comercial no afecte a la cerámica. Y le voy a poner un ejemplo. Hacer un reglamento específico para que si entran en Europa azulejos de la India a precios muy bajos se pueden aumentar los aranceles. Eso ya se ha hecho en otras ocasiones y es otra vía, aunque insisto en que por lo que nosotros trabajamos es porque el azulejo se excluya.

En cualquier caso, estamos hablando de una carrera de fondo. ¿Cuándo se votará el acuerdo con la India?

Calculamos que la votación final de este acuerdo será en diez o doce meses, por lo que ahora es el momento de esa unidad de acción a la que me refería antes para defender a nuestra industria.

Otro quebradero de cabeza para la industria cerámica es la reducción de emisiones.

Si, es otra vía en la que estamos trabajando. Queremos que Bruselas acompañe al sector porque ahora mismo se le está exigiendo que reduzca sus emisiones, lo que nos parece normal, pero no se le puede pedir que sea para ya, dado que la tecnología no está suficientemente preparada. Es cierto que se ha hecho mucha inversión, pero se necesita tiempo para hacer esa transición. Y estamos trabajando para que haya fondos europeos que ayuden a la cerámica a hacer esa transición.

La sensación que hay en Castellón es que, en la mayoría de los casos, las decisiones que se toman en Estrasburgo o Bruselas, no tienen en cuenta la realidad de la provincia. ¿Comparte esta visión?

Si no hay eurodiputados y representantes que pongan encima de la mesa las necesidades de su territorio, eso pasa. Y hasta ahora nos ha pasado. No ha habido esta representación y lo digo claramente. Se ha de estar desde el principio y se ha de batallar hasta el final. Y habrá veces que lo conseguiremos y habrá otras que no lo conseguiremos del todo, pero como mínimo hemos de defender los intereses de nuestro territorio y a eso es a lo que yo he venido aquí. Por lo tanto, sí es cierto que Europa demasiadas veces ha legislado de espaldas a Castellón, pero también sí muchas veces los representantes que ha habido hasta ahora no han representado los intereses de la provincia o de la Comunitat.

¿Y entiende esa corriente antieuropeísta que parece va calando cada vez más?

Europa es lo que mejor que nos ha pasado. Sin Europa no podríamos tener la inmensa mayoría de las inversiones que nos han llegado. Yo he sido conseller de Educación y si aumentados la oferta de FP un 30% fue gracias a los fondos europeos, igual que las plantillas o las infraestructuras... Hay muchísimos beneficios que están encima de la mesa y lo que hemos de conseguir es que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos y de los profesionales que se dedican al campo, la pesca o a la industria cerámica. Y esta gente hasta ahora no ha estado representada, por eso están importante escucharles , representarles y defenderles. A eso hemos venido porque cuando se sienten escuchadas y representadas ya no hacen ese discurso. La batalla que tenemos en Europa es si se quiere representar a las grandes multinacionales o al conjunto de la ciudadanía. Nosotros, evidentemente, estamos al lado del conjunto de la ciudadanía.

Cambiando de tercio, ¿qué le parece el movimiento iniciado por Gabriel Rufián para aglutinar a todos los partidos de la izquierda más allá PSOE?

Varias cosas. Con todo el aprecio personal y político que le tengo a Gabriel Rufián creo que para que eso pase se ha de hablar con las organizaciones políticas y con sus representantes y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, Compromís no se puede pronunciar sobre algo de lo que directamente no se nos ha interpelado. Uno puede tener a nivel personal buenas ideas, pero para construirlas las ha de hablar. Nosotros, como Compromís, representamos muy bien todo este espacio y en nuestro territorio ya estamos en disposición de luchar por liderar la Generalitat. En Compromís siempre hemos estado abiertos a relacionarnos con cualquier oro proyecto que represente nuestros valores y siempre estaremos para defender a los valencianos y valencianas, a la mayoría trabajadora, y hacerlo en colaboración y cooperación con todos aquellos que quieran hacer lo mismo.

¿Cómo afronta Compromís las próximas elecciones autonómicas?

Compromís quiere sí o sí gobernar la Comunitat Valenciana porque sabemos que esto servirá para transformar nuestro territorio y mejorar la vida de la gente. Para eso hacemos política y nos jugamos muchísimo. Nos jugamos que seamos nosotros o una coalición de Vox y del PP, por ese orden, y que continúen destruyendo no solo el tejido social y económico, sino también los valores democráticos en los que vivimos. Hemos visto una gestión nefasta de este gobierno de la Generalitat, no solo por la dana, sino también en temas de vivienda, transporte público... no están haciendo nada por solucionar los problemas de la gente.

Acabo con la crisis de su formación en Burriana, tras la reciente salida de los dos concejales del grupo. ¿Lo esperaban?

En política no hay nada casual. Justo cuando el PP necesita dos votos para gobernar Burriana, dos personas que hasta el momento no tenían ningún problema con la ideología de Compromís, sino todo lo contrario, de repente deciden dejar Compromís pero no el acta. Eso se llama transfuguismo. Les hemos exigido que devuelvan las actas que no son suyas, sino que son de la gente que votó el proyecto de nuestra formación y se han negado.