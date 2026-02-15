Un total de 20 Es-Alert desde el «tardío y erróneo» del 29-O

Tres son los mensajes Es-Alert enviados desde el viernes en la Comunitat Valenciana para alertar sobre el riesgo ante las intensas ráfagas de viento, que alcanzaron ayer los 172 kilómetros por hora en varios puntos de Castellón. Los móviles de toda la autonomía sonaron a las 18.07 horas del viernes en toda la autonomía, aunque con dos mensajes diferentes, uno para Castellón alertando del aviso rojo y otro diferente para las provincias de Valencia y Alicante. Alrededor de las 10.30 horas del sábado, los dispositivos castellonenses volvieron a sonar, justo antes de entrar en las horas "más críticas" según la Aemet.

Con este triple envío, la cifra total de Es-Alert mandados desde la fatídica tarde de la dana del 29-O asciende a 20 mensajes en 11 episodios meteorológicos diferentes, 17 de ellos por peligro de lluvias e inundaciones y tres, justamente los últimos, debido al intenso viento; antes solo se habían hecho envíos de prueba en octubre de 2022. Si se suman los envíos por otros incidentes, serían 30 ocasiones según los datos del Ministerio del Interior publicados por El País esta misma semana. Cabe recordar que la cifra de víctimas mortales del 29 de octubre asciende a 230 personas, en su mayoría "evitables" según la jueza de Catarroja, si el mensaje de las 20.11 horas no hubiera sido "tardío y erróneo" como ha constatado en varios de sus escritos.

Desde este primer mensaje, el debate sobre su uso reiterado se ha abierto en varias ocasiones aunque el director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV), Héctor Esteban, explicaba este viernes que la ciudadanía deberá "acostumbrarse a que sean cada vez más frecuentes" porque "cada vez habrá más fenómenos adversos". En opinión del experto, este mensaje a los móviles debe enviarse siempre que "haya alerta roja", independientemente del tipo de fenómeno meteorológico; sea lluvia, viento o de otra tipología.

Primer mensaje por viento

A excepción de la tarde del 29-O, la Generalitat ha repetido la misma pauta: la de enviar el Es-Alert pocos minutos después de que la Aemet informara para un aviso rojo, aunque este fuera para el día siguiente. Así ocurrió el 28 de septiembre, cuando se mandó el mensaje a las tres de la tarde del domingo para un aviso que comenzaba casi 13 horas después, a las cuatro de la madrugada del lunes; y, también, el último hasta el viernes: el del 28 de diciembre, enviado a las 16.02 horas, después que la agencia de meteorología informara sobre el nivel de riesgo máximo a las 15.24 horas. Pasó poco más de media hora.

El Es-Alert por el aviso naranja por fuerte viento en València / ED

La situación del viernes fue ligeramente diferente: la Aemet actualizó sus avisos para el sábado a las 11.37 horas del día anterior, elevando a rojo el nivel en la provincia de Castellón, pero los móviles no pitaron hasta las 18.07 horas. Era la primera vez que el Es-Alert se enviaba por viento, una ocasión para la que la Generalitat ha recuperado el valenciano, desterrado en los últimos envíos. Según explicó la secretaria autonómica de Interior y Emergencias, Irene Rodríguez, al mediodía ante los medios de comunicación; el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) estaba valorando su envío, pero esperaban al "momento más oportuno".

En 15 meses

Casi la mitad de los mensajes, nueve en total, se concentraron entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre, seis de ellos el mismo día 29 de octubre y los dos días posteriores, en un contexto de calles inundadas, alcantarillados al límite y el suelo sin capacidad de absorber más agua. Tras estos 15 días con la mitad de la provincia paralizada, pasaron casi cinco meses hasta que la herramienta volvió a usarse. En marzo de 2025, la Generalitat envió dos Es-Alert, pero solo para la provincia de Castellón: el primero el día 3 de marzo a las 16 horas que llegó a los móviles de 45 municipios del interior; y un segundo, casi a la misma hora de la tarde, por una alerta roja por lluvias y riesgo de inundaciones.

Noticias relacionadas

Los nueve envíos restantes se han producido desde el otoño en cuatro periodos diferenciados. El aviso rojo por lluvia en la provincia de Valencia motivó el envío de una alerta el 28 de septiembre a las 15.30 horas aproximadamente. La borrasca Alice, la primera con nombre propio de la temporada, canceló multitud de actos del 9 d'Octubre, como el institucional en el Palau de la Generalitat; y propició el envío de un mensaje en Alicante el Día de la Comunitat Valenciana y otros dos a las comarcas de la Safor y la Ribera, un día después, por precipitaciones con registros por encima de los 180 litros por metro cuadrado en pocas horas. Las alertas por Emilia y Francis, el 13 y 28 de diciembre respectivamente, fueron las dos últimas ocasiones en las que el CCE usó la herramienta Es-Alert hasta el pasado viernes.