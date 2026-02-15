Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la vida prejubilado a los 52: de la telefonía a fundar los 'iaioflautas'

Javier Hurtado rememora cómo el primer día se fue a caminar al Desert: «Me puse música clásica y empecé una vida nueva»

Hurtado empezó a trabajar con solo 19 años en Telefónica. / Mediterráneo

Hurtado empezó a trabajar con solo 19 años en Telefónica. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Con solo 19 años, Javier Hurtado, residente en Castelló, entró en Telefónica tras superar una convocatoria a la que se presentaron 10.000 personas para apenas 100 plazas. «No era nada fácil entrar», recuerda. Hizo seis meses de formación y empezó su vida laboral en Barcelona. Más tarde se asentó en Castellón, donde desarrolló toda su carrera: fue repartidor de líneas, trabajó en mantenimiento de estaciones de radio y vivió en primera persona la revolución tecnológica, del cobre al ADSL y después a la fibra. Le tocó una época en la que una tormenta podía dejar incomunicado un pueblo sí o sí, y allá que iban de inmediato.

En sus viajes, en los primeros años jubilado, cultivó aficiones como la fotografía, que aún conserva. / Mediterráneo

En sus viajes, en los primeros años jubilado, cultivó aficiones como la fotografía, que aún conserva. / Mediterráneo

Pero con solo 52 años llegó su prejubilación, en el tercer ERE que negociaba la empresa. No le sorprendió: formaba parte del comité y conocía bien las condiciones. Aceptó una reducción salarial del 15%, compensada por otros ajustes. «Sabía que algún día me tocaría», afirma. En Castellón pasaron de 750 empleados a quedar poco más de 400; hoy apenas quedan unas decenas.

El día después de dejar de trabajar, ¿qué hizo con 52 años y sin obligaciones laborales? Pues cogió la mochila y se fue a caminar al Desert de les Palmes: «Me puse música clásica y empecé una vida nueva». Desde entonces ha cultivado la fotografía, el senderismo y el activismo social. Fue impulsor de los iaioflautas en Castellón, que instauraron salir a la calle cada lunes a reivindicar pensiones y servicios públicos. También ha viajado con su mujer por el norte de España y disfruta de sus nietos. Hoy, con 72 años, defiende que la clave está en la actitud y tener una situación económica digna: gestionar una prejubilación a los 52 es posible si se afronta como una oportunidad de reinventarse.

Hurtado, con sus compañeros de Telefónica, todos ya jubilados, visitaron la sede actual en Castelló. / Mediterráneo

Hurtado, con sus compañeros de Telefónica, todos ya jubilados, visitaron la sede actual en Castelló. / Mediterráneo

