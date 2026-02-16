El aeropuerto de Castellón ratifica el relevo en su dirección general

Luz verde al relevo en la dirección general del aeropuerto de Castellón. El Consejo de Administración de Aerocas ha aprobado en la sesión finalmente celebrada este lunes, la incorporación al cargo de Raquel París, en sustitución de Justo Vellón.

La reunión ha estado centrada, con ese único punto, en ratificar los cambios que avanzó Mediterráneo y ha contado con la participación del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; del director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García; y de la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Dolores Guillamón, entre otras autoridades. Este avance, de hecho, tendrá continuidad este martes con un acto de presentación en el aeropuerto para visibilizar el traspaso de carteras entre París y Vellón, que seguirá vinculado al Consejo de Administración.

"Valores que se suman"

“Es una excelente noticia no solo para nuestra tierra, también para el conjunto de la Comunitat Valenciana, porque el empeño de Raquel París, su experiencia y profesionalidad, son valores que se suman y refuerzan el trabajo que Justo Vellón ha desempeñado al frente de nuestro aeropuerto”, ha valorado Barrachina.

Vellón y París, con Barrachina, tras la reunión. / JAVIER VILAR

La máxima representante de la institución provincial ha incidido en el empeño de Justo Vellón que en dos años ha situado a la infraestructura aeronáutica “al más alto nivel” y ha destacado que su gestión viene avalada “con datos que baten récords y que reflejan la magnífica salud del aeropuerto”.

“Su trabajo es riqueza para el conjunto de nuestra provincia y agradecerlo es de justicia”, ha apuntado Barrachina, quien ha añadido que ahora con Raquel París "seguimos ganando músculo", porque su nombramiento "demuestra que Juanfran Pérez Llorca, como president de la Generalitat Valenciana, tiene en cuenta el talento de nuestra tierra para seguir ampliando horizontes y ganando oportunidades y desarrollo para la provincia de Castellón y el conjunto del territorio valenciano”.

“El Aeropuerto de Castellón ya se ha consolidado en un motor clave para el turismo, el comercio y la proyección internacional de nuestra provincia”, ha valorado Barrachina, quien ha añadido que “desde la Diputación de Castellón vamos a seguir mostrando nuestro apoyo a este aeropuerto como ese activo estratégico de presente, pero sobre todo de futuro”.