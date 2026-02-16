Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalada BenicàssimJueza CastellónProblemas corredor MediterráneoTiempo en CastellónIntrahistoria Castellón-DéporPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

El aeropuerto de Castellón ratifica el relevo en su dirección general

El Consejo de Administración de Aerocas da luz verde a situar a Raquel París al frente

Reunión del Consejo de Administración de Aerocas, este lunes.

Reunión del Consejo de Administración de Aerocas, este lunes. / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Luz verde al relevo en la dirección general del aeropuerto de Castellón. El Consejo de Administración de Aerocas ha aprobado en la sesión finalmente celebrada este lunes, la incorporación al cargo de Raquel París, en sustitución de Justo Vellón.

La reunión ha estado centrada, con ese único punto, en ratificar los cambios que avanzó Mediterráneo y ha contado con la participación del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; del director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García; y de la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Dolores Guillamón, entre otras autoridades. Este avance, de hecho, tendrá continuidad este martes con un acto de presentación en el aeropuerto para visibilizar el traspaso de carteras entre París y Vellón, que seguirá vinculado al Consejo de Administración.

"Valores que se suman"

“Es una excelente noticia no solo para nuestra tierra, también para el conjunto de la Comunitat Valenciana, porque el empeño de Raquel París, su experiencia y profesionalidad, son valores que se suman y refuerzan el trabajo que Justo Vellón ha desempeñado al frente de nuestro aeropuerto”, ha valorado Barrachina.

Vellón y París, con Barrachina, tras la reunión.

Vellón y París, con Barrachina, tras la reunión. / JAVIER VILAR

La máxima representante de la institución provincial ha incidido en el empeño de Justo Vellón que en dos años ha situado a la infraestructura aeronáutica “al más alto nivel” y ha destacado que su gestión viene avalada “con datos que baten récords y que reflejan la magnífica salud del aeropuerto”.

Su trabajo es riqueza para el conjunto de nuestra provincia y agradecerlo es de justicia”, ha apuntado Barrachina, quien ha añadido que ahora con Raquel París "seguimos ganando músculo", porque su nombramiento "demuestra que Juanfran Pérez Llorca, como president de la Generalitat Valenciana, tiene en cuenta el talento de nuestra tierra para seguir ampliando horizontes y ganando oportunidades y desarrollo para la provincia de Castellón y el conjunto del territorio valenciano”.

Noticias relacionadas y más

“El Aeropuerto de Castellón ya se ha consolidado en un motor clave para el turismo, el comercio y la proyección internacional de nuestra provincia”, ha valorado Barrachina, quien ha añadido que “desde la Diputación de Castellón vamos a seguir mostrando nuestro apoyo a este aeropuerto como ese activo estratégico de presente, pero sobre todo de futuro”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
  2. Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
  3. Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
  4. Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
  5. Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
  6. Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
  7. Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
  8. El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda

El aeropuerto de Castellón ratifica el relevo en su dirección general

El aeropuerto de Castellón ratifica el relevo en su dirección general

La Generalitat restaura obras dañadas por la Dana, un tabernáculo y cartografía antigua en Castellón

Así se rescatan los tesoros de arte de la provincia en la Diputación

Manos que sanan el arte y patrimonio de Castellón: así es su trabajo

Alejandro Calvente, sindicato médico en Castellón: "Cuando se empeoran las condiciones laborales se pierden trabajadores y aquí está pasando igual"

Iberdrola ya suma 200 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Castellón

Iberdrola ya suma 200 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Castellón

La Diputación exhibe la disponibilidad de suelo industrial en Castellón para atraer inversiones

La Diputación exhibe la disponibilidad de suelo industrial en Castellón para atraer inversiones

El Instituto de Tecnología Cerámica recibe un prestigioso premio

El Instituto de Tecnología Cerámica recibe un prestigioso premio
Tracking Pixel Contents