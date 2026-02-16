Alejandro Calvente, sindicato médico en Castellón: "Cuando se empeoran las condiciones laborales se pierden trabajadores y aquí está pasando igual"

La huelga convocada por los sindicatos médicos ha puesto el foco en la situación laboral del colectivo facultativo. En Castellón, el presidente del sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente, ha denunciado que el nuevo estatuto planteado por el Ministerio no resuelve los problemas estructurales de la profesión y que los servicios mínimos fijados por la Conselleria “boicotean el derecho a la huelga”. "Cuando se empeoran las condiciones laborales se pierden trabajadores y aquí está pasando igual", señala Calvente. El sindicato reclama un estatuto propio y medidas urgentes para frenar el agotamiento, el aumento del burn out y la fuga de profesionales hacia la sanidad privada o el extranjero.

Desde el Colegio de Médicos de Castellón, su presidente Carlos Vilar ha mostrado el “apoyo total y absoluto” a la convocatoria y ha advertido de que la sanidad pública atraviesa un “momento crítico”.

Servicios mínimos al 100% y 75%: “Nos impiden el derecho a la huelga”

Calvente ha criticado que en muchos servicios se hayan establecido mínimos del 100% y del 75% en otros casos, lo que, a su juicio, impide el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.

Según el presidente de CESM CV, esta situación provocará cifras de seguimiento “paradójicas”, ya que, aunque formalmente pueda parecer baja, el sindicato considera huelguistas también a quienes están obligados a cubrir servicios mínimos. De este modo, la participación podría rondar el 80%, según sus cálculos. Por su parte, la Conselleria de Sanitat rebaja al 9% la participación en la provincia Castellón

Los servicios jurídicos del sindicato ya han denunciado lo que califican de “servicios mínimos abusivos”.

Guardias de 24 horas y “medias verdades” del Ministerio

Uno de los puntos centrales del conflicto son las guardias médicas. Calvente ha asegurado que hablar de guardias de 17 horas “es una media verdad”, ya que esa duración corresponde a jornadas ordinarias con guardia añadida, pero en domingos y festivos las guardias son de 24 horas.

El sindicato rechaza que se plantee como voluntaria la cobertura de determinadas franjas, ya que, en la práctica, se impondría “por necesidades del servicio”.

Desde CESM proponen estudiar sistemas de guardias voluntarias, como existen en otros países, o implantar turnos de 12 horas en lugar de 24, con el objetivo de evitar el agotamiento extremo de los profesionales.

Burn out y fuga de médicos: “Los echan los políticos”

El presidente de CESM ha alertado del aumento de casos de burn out, especialmente entre mujeres jóvenes, y del cambio en el perfil de quienes acuden al PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo).

Según Calvente, las condiciones laborales están provocando la marcha de estudiantes, residentes, adjuntos e incluso jefes de servicio hacia la sanidad privada, el extranjero o fuera de la profesión.

“No hay médicos porque los echan los políticos”, ha afirmado, señalando tanto al Ministerio como a la Conselleria por no facilitar mejoras reales.

El Colegio de Médicos pide unidad y un estatuto propio

Por su parte, Carlos Vilar, presidente del Colegio de Médicos de Castellón, ha respaldado la huelga y ha reclamado un estatuto propio para la profesión médica.

“Estamos trabajando con arreglos del siglo XIX en pleno siglo XXI”, ha señalado, subrayando que la medicina es prácticamente la única profesión sanitaria que mantiene guardias de 24 horas.

Vilar ha insistido en la necesidad de rebajar la presión laboral y las horas semanales, así como negociar condiciones específicas en cada territorio. También ha reconocido que, aunque el trasvase a la privada o al extranjero no sea masivo, cada salida supone “la gota que colma el vaso” en servicios ya tensionados.

Concentraciones a las 11.00 y manifestación en Valencia

Las concentraciones convocadas se celebrarán a las 11.00 horas en las puertas de todos los centros sanitarios, permitiendo la participación incluso de quienes estén de servicios mínimos. Precisamente este lunes se han concentrado a las puertas del Hospital General alrededor de 300 médicos.

Además, el jueves tendrá lugar en Valencia una manifestación que recorrerá la ciudad desde la Delegación del Gobierno hasta la Conselleria para trasladar el malestar del colectivo.

Tanto CESM como el Colegio de Médicos insisten en que su objetivo es mejorar la sanidad pública y evitar su deterioro, reclamando cambios estructurales que permitan garantizar condiciones laborales adecuadas y una atención de calidad a los pacientes.