Castellón da el salto a proyectos para la industria de defensa en un nuevo hub

Castellón mira a la industria de la defensa como una nueva vía de diversificación industrial. Empresas de automoción, aeroespacial y tecnológicas (software) forman parte de un nuevo hub de defensa impulsado en la Comunitat. Paralelamente, la Cátedra de Innovación Cerámica y el ITC desarrollan materiales avanzados con aplicaciones en el campo civil y militar.

El nuevo hub autonómico lo forman el clúster de automoción de la Comunitat AVIA, el clúster aeroespacial Espai Aero CV, clúster digital de la Comunitat y Startup Valencia; todas con socios castellonenses, con lo que se abre la puerta a estas empresas a presentarse a licitaciones en conjunto o a cooperar en proyectos compartidos de alto valor añadido, vinculados a defensa y tecnología dual, con aplicación civil y militar. Se trata, en definitiva, de aprovechar la creciente inversión nacional y europea en este sector estratégico. En su primera comisión mensual (la siguiente, será en marzo) participaron más de 60 empresas.

Techdual: vehículo 5G

Una de las primeras iniciativas del hub es Techdual, para crear un vehículo autónomo no tripulado (UGV) modular, de tamaño medio y propulsado por hidrógeno para el sector defensa, con una plataforma que incorporará depósitos seguros, blindajes ligeros, comunicaciones avanzadas 5G/Edge y un sistema digital de planificación, monitorización y teleoperación inmersiva con trazabilidad y seguridad de datos. El desarrollo ya tiene nivel de madurez tecnológica TRL5, lo que permite su demostración en un entorno relevante.

Desde el otro hub, el Apolo, por ahora sin socios de Castellón, su-brayan «el peso industrial de la provincia, muy por encima de la media nacional, con sectores como el cerámico y el químico a la cabeza, además del agroalimentario, la construcción o el energético; y con el Puerto y el aeropuerto que refuerzan su valor logístico estratégico, unidos a u ecosistema universitario de alta capacidad tecnológica. «La aportación de las pymes puede materializarse en fabricar materiales para infraestructuras de defensa, mecanizados y componentes para vehículos militares, soluciones de ciberseguridad y comunicaciones, sistemas no tripulados o producción de textiles y equipamientos técnicos especializados».

En un reciente foro en la Cámara de Comercio, el experto Fidel Rodríguez-Batalla (EME electronics) ya apuntó las oportunidades de negocio en defensa de empresas de Castellón con productos vinculadas a transmisiones, mecanizados, materiales avanzados o cerámica.

Precisamente la cerámica es otro activo. El catedrático Juan Bautista Carda, director de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real de la UJI destaca que la investigación desarrollada en Castellón ya se utiliza en drones reflectantes, materiales ignífugos y protectores de vehículos. Ejércitos como el de España y Colombia (aquí también la policía) emplean soluciones ideadas en la provincia, como filtros cerámicos funcionalizados para depurar aguas contaminadas con metales pesados, lo que es muy útil en contextos de emergencia o conflicto.

Blindaje personal

La cátedra y el Grupo de Investigación en Química del Estado Sólido trabaja en la síntesis de nanopartículas y nanofibras para desarrollar recubrimientos cerámicos ligeros, resistentes y con alta absorción de energía, aptos para blindaje personal o de dispositivos estratégicos. Mediante técnicas como el sol-gel, procesos asistidos por microondas, spray térmico o tecnologías láser, diseñan materiales avanzados y eficientes. Fuentes del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) informaron que llevan años trabajando en cerámicas avanzadas e incluso han creado un grupo interno a impulsar en este 2026, cuyos estudios podrán aplicarse al ámbito civil y defensa. n