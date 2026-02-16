Chollo inmobiliario en Peñíscola: apartamento con piscina a 200 metros del mar por 125.000 euros

La costa norte de la provincia de Castellón continúa ofreciendo oportunidades inmobiliarias por debajo de la media de otros destinos mediterráneos. En municipios como Peñíscola y Vinaròs todavía es posible encontrar apartamentos con piscina, terraza y cercanía al mar a precios contenidos, tanto para segunda residencia como para inversión vacacional.

Piso con terraza y piscina comunitaria en La Volta, Peñíscola

Salón de piso en Peñíscola / tucasa.com

En la zona de La Volta, dentro del área de Platja Nord-Peñismar (Peñíscola), se encuentra este apartamento que sale al mercado por 125.000 euros. La vivienda dispone de 78 metros cuadrados construidos, una habitación doble, un baño completo y se sitúa en una primera planta con ascensor dentro de una urbanización privada con piscina.

El inmueble, listo para entrar a vivir, destaca por su luminosidad y buena orientación, lo que garantiza luz natural durante gran parte del día. El salón conecta con una terraza privada, mientras que el dormitorio ofrece amplitud suficiente para un uso cómodo tanto como residencia habitual como vacacional.

La urbanización cuenta con piscina comunitaria y plaza de garaje incluida, un valor añadido en una zona costera con alta demanda en temporada estival. Se encuentra a tan solo 200 metros del mar, por ello se convierte esta propiedad en una opción atractiva para quienes buscan disfrutar del litoral sin asumir los precios de primera línea.

Si quieres todos los detalles de la vivienda, puedes ver el enlace de Venta de piso con piscina y terraza en Platja Nord-Peñismar (Peñíscola), La Volta

Apartamento con vistas al mar en la costa norte de Vinaròs

Piso en Vinaròs, Zona Costa Norte / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en Vinaròs, en la zona Costa Norte, y se ofrece por 110.000 euros. El piso cuenta con 59 metros cuadrados construidos, un dormitorio, un baño y se ubica en una segunda planta sin ascensor, dentro de un complejo con piscina comunitaria.

La vivienda dispone de cocina independiente equipada, salón luminoso con salida a terraza privada con vistas al mar, dormitorio doble con armario empotrado y baño con plato de ducha. Se vende completamente amueblado y listo para su uso inmediato, lo que facilita tanto la entrada a vivir como su explotación en alquiler vacacional.

Incluye además plaza de aparcamiento exterior, un elemento práctico en entornos de costa. Por su precio y características, se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan una escapada junto al Mediterráneo o una inversión de importe contenido.

Más fotografías e información en el enlace de Venta de piso con piscina y terraza en Vinaròs, Zona Costa norte

Ambas propiedades reflejan el atractivo de la costa castellonense para compradores que priorizan cercanía al mar, servicios comunitarios y precios competitivos. Mientras Peñíscola ofrece una vivienda con mayor superficie y garaje en urbanización consolidada, Vinaròs presenta una opción más económica con vistas al mar y lista para disfrutar desde el primer día. Dos perfiles distintos en un mismo mercado que sigue destacando por su relación calidad-precio frente a otros destinos del litoral mediterráneo.