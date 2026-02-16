Crece el pago de la matrícula de la UJI a tocateja: cuatro de cada 10 lo prefieren

A plazos, en dos mensualidades o en ocho, tantas como dura el curso académico en el campus de Riu Sec. El estudiantado de la Universitat Jaume I (UJI) prefiere pagar poco a poco su matrícula y mantener una economía más holgada, para ellos y sus familias.

No obstante, ha ido creciendo en los últimos cinco años la tendencia a abonar las tasas a tocateja, con precios, según la experimentalidad de la titulación, que van desde los 767,4 euros por curso (12,79 euros por 60 créditos) de grados como Derecho, por cuatro años; a los 841,8 euros de Turismo o Comunicación Audiovisual (14,03 €/crédito); los 1.040 euros de las ingenierías y las carreras de Ciencias en general (17,34 €/crédito); y los 1.080 € de Medicina, la carrera más cara del campus, con un precio de 18 euros el crédito, y la más larga, con seis cursos.

Precios unificados

Son precios que marca la Generalitat y que están en stand-by sin afección a la subida de tasas universitarias de otras comunidades, donde el coste por estudiar una titulación superior se dispara y hasta duplica el de la universidad pública de Castellón, como en Madrid o Barcelona.

Y es que, según los datos del Vicerrectorado de Estudiantes de la UJI, cuatro de cada 10 estudiantes, el 46% de los 11.469 matriculados, abonó el pasado curso en un solo plazo la matrícula de grado (ver gráfico adjunto). No obstante, aún son mayoría los que prefieren pagar en dos cuotas (2.775) o en ocho plazos. (3.720).

El pago de la matrícula

El pago fraccionado, más cómodo, según el estudiantado

La vicerrectora, Mamen Pastor, explica que «una posible causa de este cambio de tendencia podría ser que el estudiantado que solicita beca, como igualmente tiene que marcar el pago por si se la deniegan, indica el abono en una sola cuota». Y detalla que «muchos que pagaban en dos plazos, prefieren el pago único».

Óscar Ventura ha optado este curso por pagar en ocho plazos: «Pagas entre el 10 y el 20% de la matrícula de manera fraccionada, y me ha permitido más flexibilidad para matricularme de nuevos créditos, con la posibilidad de anularlos». Clara Monferrer lo ha hecho en un único abono. "Así te olvidas, y las carreras en la UJI tienen mejor precio que en Madrid o Barcelona, donde las matrículas se disparan; deberían ser precios más uniformes, para poder elegir dónde estudiar y que no dependa del nivel adquisitivo desde el inicio, con las tasas", reclama.

En máster gana el pago único

En máster, gana peso el pago único versus el fraccionado año tras año, con un 42% del estudiantado que paga a tocateja los precios, que van desde los 1.151 euros (12,79 euros el crédito de un posgrado habilitante como el de Abogacía por 90 créditos), a los 3.180 euros de la mayoría de la oferta académica de la UJI, con 35,34 €/crédito.

Dos de cada 10 optan por el doble pago, y cuatro de cada 10, por los ocho.