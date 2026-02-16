La Diputación exhibe la disponibilidad de suelo industrial en Castellón para atraer inversiones

La Diputación ha exhibido este lunes el potencial de la provincia de Castellón para atraer inversiones ante la disponibilidad de suelo industrial. Lo ha hecho la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, en un encuentro con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, centrado en el plan Futur Província.

La dirigente provincial ha trasladado a la consellera las fortalezas y oportunidades de la estrategia con el objetivo puesto en hacer de la provincia de Castellón un destino atractivo a la hora de captar inversiones, pero también aludiendo a la importancia de esta hoja de ruta para consolidar un modelo de crecimiento sostenible.

Multiplicar resultados

“La colaboración público-privada es una palanca imprescindible para multiplicar resultados, para transformar ideas en realidades y para que cada proyecto tenga un impacto más amplio y más duradero”, ha expresado Barrachina, refiriéndose a que este proyecto de futuro es muy importante la suma de sinergias y la colaboración y, por ello, desde el gobierno provincial se han marcado el reto de sumar esfuerzos y compartir objetivos para impulsar acciones y lograr todos los objetivos marcados para relanzar el territorio castellonense.

Así, durante el encuentro mantenido con la consellera, la dirigente provincial le ha presentado el documento que contempla las grandes palancas transversales, es decir, las oportunidades integradas que conectan diversas iniciativas sectoriales con el fin de crear sinergias que maximizan el impacto económico y fomentan la colaboración entre diferentes actores del tejido económico provincial. Y, además se realiza un análisis en profundidad de los sectores económicos estratégicos para la provincia de Castellón, un análisis con el que se obtienen las oportunidades específicas que la provincia tiene para potenciar cada uno de los sectores.

"Bien conectado, adaptado a las necesidades"

Concretamente, dentro de las acciones a impulsar para dinamizar la economía de la provincia, Barrachina ha hecho hincapié en la disponibilidad de suelo industrial “bien conectado, adaptado a las necesidades de la industria de la provincia de Castellón”, ya que representa la base sobre la que se puede articular un modelo de desarrollo económico competitivo y equilibrado en el territorio. Por ello, la apuesta de la institución provincial por garantizar y ampliar el suelo industrial en la provincia, sobre todo en las zonas de interior, no es solo una cuestión de planificación urbanística, sino “una herramienta clave para dinamizar la economía, generar empleo y fijar población”.

La presidenta de la Diputación ha mostrado la importancia del plan Futur Província y, como ha indicado, “una estrategia que también busca la atracción de inversión para intentar ayudar a multiplicar las oportunidades económicas y laborales”, ha subrayado.

Y, junto a garantizar el suelo industrial, la dirigente provincial ha incidido en la idea de generar confianza. “Castellón debe proyectarse como un territorio fiable, preparado, competitivo y con las ideas claras. Debemos enviar un mensaje inequívoco: aquí hay estabilidad, aquí hay talento, aquí hay oportunidades. Y para ello debemos ofrecer seguridad jurídica, agilidad administrativa, una clara apuesta por la innovación”, ha añadido Marta Barrachina.