La Generalitat restaura patrimonio de la Dana, un tabernáculo y cartografía antigua en Castellón

En los talleres del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), con sede en el complejo de Penyeta Roja de Castelló y València, el patrimonio recupera su voz y sana heridas. Bajo la coordinación de especialistas como Fanny Sarrió, jefa de sección de pintura de caballete y escultura policromada, el equipo trabaja en devolver la integridad a obras históricas marcadas por el paso del tiempo o la violencia de la dana.

Uno de los proyectos más destacados es la restauración de dos puertas de un antiguo tabernáculo eucarístico conservadas en el Museo Catedralicio de Segorbe y posiblemente originarias de la desaparecida Capilla de Comunión.

Atribuidas al pintor barroco valenciano Vicente Castelló, combinan pintura y dorado sobre madera, con detalles que evocan el gusto decorativo del s. XVII. «Cuando llegaron al IVCR+i en 2023 su estado era preocupante: ataque biológico sin actividad xilófaga, grietas y pérdidas en la madera, deformaciones y desgarros en los lienzos, levantamientos con riesgo de desprendimiento en la película pictórica y el dorado, además de suciedad, cera, repintes y estucos de antiguas intervenciones», rememora. Antes de actuar, se realizaron estudios científicos y una exhaustiva documentación fotográfica con diferentes iluminaciones para conocer el sistema constructivo y los materiales originales. Tras numerosos pasos, como el retoque cromático con la técnica del regattino, ahora se aborda la reintegración cromática, un trabajo final y muy minucioso.

Bajo 4 metros de agua

Muy distinta es la situación de las obras, casi todas del s. XIX, procedentes de las parroquias de Picanya (Nuestra Señora de Montserrat) y Paiporta (la de San Jorge Mártir y la de María Inmaculada), gravemente afectadas por la riada de la dana y que también se han sometido a una restauración integral. Recepcionadas en julio de 2025 en Castelló, tras una primera protección in situ, fue necesario esperar al secado controlado de la madera antes de iniciar la restauración. «Muchas esculturas llegaron cubiertas por una gruesa capa de barro, con piezas desencoladas, grietas por contracciones y dilataciones, pérdidas de policromía y dorado, e incluso elementos desaparecidos», detallan.

La primera fase consistió en eliminar barro y afianzar estratos debilitados. Las piezas desprendidas se recolocaron con adhesivos sintéticos y refuerzos de fibra de vidrio; y las grietas se estabilizaron con madera de balsa. Después se inició la limpieza de la policromía y el dorado, precedida de tests. De los casos más complejos destaca la Asunción de la Virgen de Picanya, sumergida durante días bajo casi 4 metros de agua; y el San José de Paiporta, con importantes fracturas estructurales. También se ha realizado el escaneado 3D del Cristo Yacente de Paiporta. No hay plazos cerrados para su conclusión: los marca cada obra.

El próximo desafío

El próximo reto del IVCR+i este año es restaurar la cartografía del s. XVIII que forma parte de los fondos de la biblioteca de la Universitat Jaume I: un mapa de la isla de Mallorca (1785), grabado por Josep Muntaner -calcográfico, en papel y soporte tela, de 118x 160 mm); y otro similar, pero de 812x465, del Reino de Valencia (1795), de Antonio José Cavanilles.