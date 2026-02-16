El Hospital General de Castellón, cantera de los profesionales del futuro

Es lunes por la mañana en el Hospital General de Castellón y el ritmo no se detiene. En la sala de Rayos, los pacientes aguardan atentos a que su turno aparezca en la pantalla. Las puertas se abren y se cierran con discreción. Entre batas blancas y uniformes sanitarios, hay rostros jóvenes que observan, preguntan y aprenden. Son los profesionales del futuro, estudiantes en prácticas que ya forman parte del día a día del centro sanitario de referencia de la provincia.

El hospital acoge actualmente a cerca de 870 alumnos en formación. De ellos, casi 200 proceden de Formación Profesional y alrededor de 670 cursan grados universitarios. Una presencia constante que no solo refuerza la actividad asistencial, sino que consolida al General como un espacio donde el conocimiento se transmite de generación en generación.

Formación sanitaria con vocación de futuro

La mayoría de los estudiantes de ciclos formativos pertenece a ramas sanitarias como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Anatomía Patológica, Documentación Clínica, Laboratorio o Radiodiagnóstico. También hay alumnado de ámbitos no sanitarios, como informática o administración y gestión, que completa su aprendizaje en un entorno real y exigente. Todo ello es posible gracias a la colaboración del hospital con universidades y centros educativos, una alianza que refuerza su compromiso con la formación y con una sanidad basada en la experiencia.

Radiodiagnóstico: tecnología, rotaciones y trato humano

En el servicio de Radiodiagnóstico, Adrià López-Ayala observa con atención el funcionamiento de uno de los equipos. Es alumno de grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Lleva poco más de una semana en el hospital y permanecerá hasta junio. “Radiodiagnóstico es una materia que tiene muchas salidas y puede ser una buena manera de llevar una base interesante para dar el salto a Enfermería”, explica.

Adrià López-Ayala, en la sala de rayos. / ERIK PRADAS

Vive en Castelló y estudia en Medac Madrid. Su formación práctica está organizada en turnos rotativos que le permiten conocer distintas áreas. “La semana pasada estuve en Urgencias e ingresados y esta en consultas”, detalla. El contacto con la tecnología más avanzada forma parte de su aprendizaje. “Son equipos nuevos, este por ejemplo tiene inteligencia artificial”, comenta mientras señala uno de los aparatos con los que se toman todo tipo de imágenes. Para él, cada jornada es una oportunidad de consolidar lo aprendido en el aula y enfrentarse a situaciones reales.

A su lado, Mireia Romero González, alumna de primer curso de ciclo superior de Radiodiagnóstico, explica. “Lo estoy haciendo por mejorar, porque tengo el TCAE”, explica. Estudia en el Ausiàs March de Valencia y su estancia se prolongará durante un mes. Cada semana cambia de área para conocer las distintas especialidades: “La semana pasada estaba en Radiodiagnóstico y esta estoy en mamografías”.

Mireia Romero, alumna en prácticas en el Hospital General de Castellón. / ERIK PRADAS

Para Mireia, más allá de la técnica, hay una cualidad imprescindible: “Empatía, saber ponerte en la situación del paciente y que se sienta cómodo contigo para que la exploración sea lo más efectiva posible”. Su balance es positivo. “Estoy dando con buenos profesionales que están muy pendientes y hacen bien su trabajo”. Cuando finalice el curso, volverá a realizar prácticas con la vista puesta en incorporarse al mercado laboral.

“Empatía, saber ponerte en la situación del paciente y que se sienta cómodo contigo para que la exploración sea lo más efectiva posible”.

Anatomía Patológica: precisión y responsabilidad

En Anatomía Patológica, el ambiente es distinto, pero la responsabilidad no es menor. Considerado uno de los servicios centrales del hospital, aquí se estudian biopsias, piezas quirúrgicas y citologías para el diagnóstico de enfermedades. Entre microscopios y muestras perfectamente identificadas, trabaja Claudia Miravet, alumna del grado superior de Anatomía Patológica del IES Matilde Salvador de Castelló.

Claudia Miravet en el servicio de anatomía patológica. / ERIK PRADAS

Lleva tres semanas de prácticas y permanecerá hasta marzo. Su aprendizaje también se organiza por rotaciones. “Estuve dos semanas en la sección de tallado, que es donde llegan las biopsias o vísceras, y ahora estoy en laboratorio”, explica. Su experiencia está siendo intensa y enriquecedora. “Hay muy buen ambiente, hay bastante trabajo, ayudamos un montón”. Es plenamente consciente de la trascendencia de su labor. “Hay que tener muy en cuenta la confidencialidad del paciente y no cometer ningún error, porque estamos tratando con biopsias y citologías de personas. Debe haber trazabilidad y seguridad”, subraya.

UCI pediátrica: vocación, paciencia y sensibilidad

La escena cambia en la renovada UCI pediátrica. Las luces son tenues y el silencio se impone. Mientras, en el área de neonatos, las incubadoras protegen a los recién nacidos en un entorno cuidado al detalle. Aquí realiza su estancia formativa Blanca Mazcuñán, alumna de segundo curso de TCAE en la cooperativa Salus de Castelló.

Blanca y Lidia, en neonatos del Hospital General de Castellón. / ERIK PRADAS

Desde el 19 de enero y hasta el 27 de febrero, vive una experiencia que conecta con su propia historia personal. “Estoy operada del corazón y desde pequeña he vivido muy de cerca todo lo relacionado con médicos y enfermeras y me gusta mucho”, confiesa. Destaca la paciencia con la que el personal le enseña. “Te lo explican con mucha delicadeza”. Para ella, un buen TCAE debe tener “paciencia y mucho interés a la hora de aprender”.

"Estoy operada del corazón y desde pequeña he vivido muy de cerca todo lo relacionado con médicos y enfermeras y me gusta mucho”

También en Salus estudia Júlia Alcañiz, quien subraya el componente vocacional de la profesión sanitaria. “Desde pequeñita me ha gustado el mundo de la sanidad y quiero seguir estudiando, me gustaría ser cirujana”, afirma. Lo que más le atrae del TCAE es el contacto directo con los pacientes. “Estamos mucho en contacto con ellos”. Tras sus primeras semanas, ha descubierto una inclinación inesperada: “Me estoy dando cuenta de que me gusta trabajar más con niños de lo que pensaba”.

Enfermería: empatía y organización en primera línea

Alumnos en prácticas, Josua Martín, que estudia el grado de enfermería, con las alumnas de TCAE / ERIK PRADAS PUIG

En la misma unidad, Josua Martín, estudiante de cuarto curso de Enfermería, afronta tres meses de prácticas en UCI pediátrica, neonatos y urgencias pediátricas. “Siempre me ha gustado ayudar a la gente, así como la biología”, explica. Reconoce que no sabía que este ámbito le gustaría tanto. “Ha sido enriquecedor”. Considera que la Enfermería “es muy vocacional” y que exige “empatía con el paciente y ser muy organizado”. Su valoración del hospital es clara: “Estoy viendo una gran variedad de pacientes y patologías y el personal es cualificado y me está enseñando un montón”.

“Estoy viendo una gran variedad de pacientes y patologías y el personal es cualificado y me está enseñando un montón”.

Comunicación institucional: otra cara del hospital

Incluso fuera de las áreas asistenciales, el hospital es un espacio de aprendizaje. Sandra Poles y Carla Andreu, alumnas del doble grado de Periodismo y Publicidad de la UJI, han elegido el General para conocer otra vertiente de su profesión. “Queríamos hacer algo diferente, ver otra cara del periodismo”, explican. Desde el ámbito de la comunicación institucional han realizado entrevistas, cubierto ruedas de prensa y elaborado material gráfico y contenido web.

Alumnas de Publicidad y Periodismo han hecho prácticas en el Hospital General. / ERIK PRADAS

Cada uno de estos estudiantes aporta ilusión, preguntas y ganas de aprender. A cambio, reciben experiencia, conocimiento y una visión real de lo que significa trabajar en un hospital. Entre pasillos, consultas y laboratorios, el Hospital General de Castellón no solo cura y diagnostica: también forma, inspira y construye el futuro de la sanidad.