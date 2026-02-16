Iberdrola ya suma 200 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Castellón

La electrificación del automóvil es una opción al alza entre las personas que quieren comprar un coche nuevo, pero persisten dudas sobre la infraestructura de carga pública, ya que en Castellón el número de puntos para recargar baterías crece más lentamente que las matriculaciones de esta modalidad.

Para despejar estos interrogantes, la compañía Iberdrola ha hecho balance de sus instalaciones en la provincia. "Los puntos de recarga públicos en funcionamiento se acercan a los 200", detallan desde la firma energética. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se dispone de más de 2.000 puntos, de los que casi la mitad se encuentran en Alicante y 200 en Valencia.

Crecimiento de la red de recarga

A nivel nacional, la compañía cuenta ya con 11.000 puntos de recarga operativos en España, tras poner en funcionamiento más de 2.500 puntos en 2025, lo que supone más del 25% de todas las nuevas instalaciones realizadas en el año. De este modo, la compañía concentra ya el 22% de la infraestructura pública disponible, lo que refuerza su liderazgo y la consolida como la red de recarga más extensa del país.

En comparativa, mientras la red española se ha incrementado un 10%, hasta alcanzar los 50.000 puntos de recarga operativos a cierre de 2025, según AEDIVE, la red de Iberdrola ha crecido un 30% en el mismo plazo.

Energía renovable y nuevos puntos

A los 11.000 puntos habría que añadir 2.500 más que ya se encuentran en distintas fases de instalación y puesta en marcha. En total, la compañía ha suministrado energía suficiente para dar más de 200 vueltas a la tierra en coche, siendo toda esta energía 100% procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOs), lo que supone más de un 60% más que en 2024. De este modo, además de impulsar el avance en la electrificación de la movilidad en el país, contribuye a la transición hacia una economía independiente de combustibles fósiles, más eficiente y libre de emisiones.

Dentro de estos dispositivos, hay que tener en cuenta la existencia de diferentes potencias. El tipo más numeroso es el de 22 kW, que supone el 60% de toda la red. "Esta tipología, de menor coste, está diseñada para recargas más largas de conveniencia, como a la hora de hacer la compra, disfrutar en un centro de ocio o trabajar", mencionan desde Iberdrola.

Carga ultrarrápida y servicios digitales

A ello se suman los más de 1.500 puntos ultrarrápidos a nivel nacional, que tienen 100 o más kilovatios de potencia y permiten parar y cargar en menos de 15 minutos el 80% de la batería para continuar un viaje. Estos puntos de alta potencia son operados por Iberdrola | bp pulse, alianza creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y bp, compañía líder de carga ultrarrápida en estaciones de servicio en España. Una de estas estaciones se encuentra en la localidad castellonense de les Alqueries.

Los cargadores rápidos de Iberdrola disponen de la funcionalidad Autocharge, lo que facilita una experiencia de recarga más fluida al permitir comenzar a recargar la batería con solo tomar el conector de carga y enchufarlo a la toma del coche, sin necesidad de los habituales pasos previos.

Aplicación y fidelización

Además, para facilitar la accesibilidad a su infraestructura, Iberdrola también cuenta con su aplicación de movilidad, la más valorada del sector, que permite a los usuarios localizar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, reservar un punto para encontrarlo disponible a su llegada e iniciar sus recargas con cualquier medio de pago (pago en la app, con tarjeta bancaria, con tarjeta de recarga (RFID) y con autocharge). Los usuarios también pueden consultar el histórico de consumos o establecer la ruta óptima de paradas en sus viajes.

Como novedad, la compañía ha lanzado mejoras para optimizar la experiencia de los conductores, como la comunidad de usuarios desde la que se puede acceder a las últimas noticias del sector y a información útil para los conductores de vehículo eléctrico; una sección de ayuda con vídeos y consejos para nuevos usuarios de la app; y la sección "En la zona", con información de servicios cercanos al punto de recarga, restaurantes, tiendas o supermercados, para que los usuarios puedan aprovechar el tiempo de la recarga.

Otra novedad destacable es la posibilidad de usar saldo Mi Iberdrola para pagar las recargas de vehículo eléctrico realizadas a través de la app. De esta forma, los usuarios adheridos al programa de fidelización de Iberdrola pueden ahorrar con sus recargas.