El PP de Castellón acusa a los socialistas de "cinismo" por la pesca

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha denunciado la "hipocresía" del PSPV en la provincia tras anunciar su intención de solicitar a la Unesco la protección de la pesca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "Los mismos que anuncian esta catalogación son los que están poniendo en riesgo la pesca de arrastre, cuyos días de faena no reivindican en la UE. Los mismos que desean derribar las antiguas viviendas de pescadores del litoral que desde 2024 el PP pide proteger con un acuerdo en el Senado para modificar la ley de costas bloqueado por el PSOE en el Congreso".

Wences Alós, vicesecretario del PPCS en la provincia de Castellón y diputado autonómico, ha lamentado "el cinismo sonrojante" que provoca el PSPV "cuando aparece haciéndose fotos delante de los barcos de arrastre cuyos profesionales reclaman desde el pasado año que el Gobierno de España les defienda en Europa. El recorte de los días de faena que se negocia es el peor castigo que podía recibir una actividad que es médula económica para la provincia de Castellón", ha recordado Alós.

Críticas por los días de faena

El vicesecretario del PPCS recuerda que son 600 los empleos que genera la pesca de forma directa en la provincia y a los que el PSOE, con su abandono, pretende imponer solo 9,6 días al año de trabajo. "Un recorte insostenible que desde el PPCS rechazamos reclamando de forma activa, como ha hecho la Diputación y los ayuntamientos gobernados por el PP, medidas que favorezcan la pesca, no que la hundan".

En paralelo, mientras el PSPV lleva a la Unesco su pretendida protección de la actividad, en el litoral "el PSOE bloquea la modificación de la ley de costas que el PP aprobó en el Senado el 12 de marzo de 2024 y que el sanchismo bloquea en la Mesa del Congreso desde hace casi dos años". "Ellos que desean poner en valor este sector son los que quieren reducir a cascotes sus antiguas viviendas que no nos permiten proteger", ha expuesto Alós.

Defensa del sector pesquero

"Nosotros no queremos que la pesca sea historia. Queremos que esa historia sea presente y sea futuro. Así que mientras el socialismo se dedica a atacar y a hacerse fotos, nosotros trabajamos por lo que verdaderamente importa a la profesión que es garantizar los suficientes días de faena, asegurar ayudas que garanticen el relevo generacional del sector y preservar patrimonio singular, como las viviendas de pescadores que hoy siguen en pie en Moncofa, Nules o Cabanes", ha concluido el vicesecretario y diputado autonómico del PPCS.