El PSPV denuncia el “colapso insostenible” de las ITV que obliga a los castellonenses a hacer “turismo forzoso”

El PSPV-PSOE ha denunciado la situación de “colapso insostenible” que viven las estaciones de ITV de la provincia de Castellón y que los usuarios sufren en primera persona, con listas de espera que se prolongan más de medio año, hasta el punto de obligar a muchas personas a hacer “turismo forzoso” y pasar la revisión en provincias vecinas como Tarragona o Teruel ante la imposibilidad de conseguir una cita previa en plazo.

El diputado provincial Rhamsés Ripollés ha explicado que, de todas las estaciones de la provincia, la de Vinaròs es la que vive una situación más extrema de saturación y que, en muchas ocasiones, los tiempos de espera “superan los plazos legalmente establecidos”.

"Abandono del PP"

Una realidad que, según ha advertido, genera indefensión jurídica porque obliga a conductores y conductoras a incumplir la obligación de pasar la revisión en fecha, con el consiguiente riesgo de sanciones económicas “injustas” derivadas “no de una negligencia ciudadana, sino de un servicio que no responde por el abandono del PP de la Generalitat”. “Están causando un daño directo a quienes dependen de una flota para trabajar y no pueden permitirse tener una furgoneta o un camión parado por falta de cita”, ha remarcado.

Ante este escenario, el Partido Socialista ha registrado una moción en la Diputación de Castelló para exigir a la Conselleria de Industria medidas inmediatas que, en un plazo de tres meses, reduzcan las listas de espera a un máximo de siete días. Además, el diputado socialista ha subrayado que el colapso es también un problema de seguridad vial, porque “la ITV es una garantía para que los vehículos circulen con la certificación de que están en regla”.

Más unidades móviles

La moción también pone el foco en el interior y reclama la habilitación de más unidades móviles, especialmente en las zonas rurales, así como ampliar la red de estaciones fijas en todo el territorio. En este sentido, el grupo socialista lamenta que “desde la llegada del PP a la Generalitat no se ha hecho nada para mejorar y ampliar el servicio” mientras todo “se hunde” por la saturación y la falta de recursos.

“El PP no puede seguir intentando atrapar moscas en sus despachos mientras los problemas de Castellón crecen y las soluciones no llegan. Gobernar es dar respuestas, no fabricar más obstáculos”, ha concluido Ripollés.