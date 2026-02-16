El pueblo de Castellón donde siempre hace viento: dos de cada tres días sopla a más de 70 km/h
Avamet publica un estudio que analiza este fenómeno meteorológico en 2026
Hay un pueblo en Castellón donde no siempre, pero muchas veces, los días son ventosos. Y sopla con intensidad, con rachas que superan los 70 kilómetros por hora. Un fenómeno meteorológico que suele ser molesto y del que a buen seguro son conscientes sus habitantes.
La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha publicado estadísticas a este respecto, listando los municipios de la Comunitat Valenciana donde en 2026 (en el periodo del 1 de enero al 14 de agosto) más días ha habido con rachas de viento superiores a esta velocidad.
Listado
De entre las 919 torres que Avamet tiene distribuidas a lo largo de la autonomía, un municipio de Castellón aparece en quinta posición. Se trata de Sacañet, pequeña población del Alto Palancia en la que ha soplado el viento a más de 70 kilómetros por hora en 28 de los 45 días de 2026, es decir, casi dos de cada tres.
Se da la circunstancia, además, que la torre está situada en pleno casco urbano (son las que tienen el color naranja en la tabla), por lo que los vecinos sufren directamente el fenómeno. Otras (las de color blanco) están situadas en zonas como montañas o altiplanos, lejos de los municipios.
Borrasca Oriana
Un estudio publicado tras un fin de semana en el que los valores máximos de viento en Castellón se dispararon a causa de la borrasca Oriana, llegando a los 172 kilómetros por hora.
El episodio causó infinidad de problemas en la provincia, con la caída de árboles, muros, cascotes, mobiliario urbano... En total, los bomberos y los servicios de emergencia tuvieron que atender más de 600 servicios distribuidos a lo largo de todo el territorio.
Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días:
