Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Manolo Nebot

Así se rescatan los tesoros de arte de la provincia en la Diputación

En el complejo de Penyeta Roja de la Diputación de Castellón conviven dos equipos de restauración de patrimonio. Los profesiones de la institución provincial, que recuperan obras de los 135 municipios de la provincia. Pilar Juárez (jefa del área) explica todo el proceso. Más información