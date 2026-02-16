Estos son los restaurantes de Castellón galardonados con Soles Repsol en 2026

Castellón mantiene intactos sus siete restaurantes reconocidos con Soles Repsol en la nueva edición de la guía del 2026, que difunde los proyectos gastronómicos punteros que destacan en el panorama nacional.

Así se ha dado a conocer este lunes en la gala de entrega de los galardones, celebrada en Tarragona y en la que han participado destacados chefs de toda España, además de los nuevos reconocidos con la distinción.

Palmarés intacto

El territorio castellonense sale de esta edición sin cambios, ni para bien ni para mal, en el palmarés. El restaurante Atalaya de Alcossebre, con Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci al frente; Cal Paradís de Vall d'Alba, de Miguel Barrera; y Raúl Resino, en Benicarló, al que da nombre su chef, se erigen como los tres establecimientos de la provincia que lucen un año más dos Soles Repsol.

Mientras, otros cuatro restaurantes pueden presumir de contar con un Sol. Se trata de Anhelo, en Castelló; Daluan, en Morella; la Farola, en Altura; y Rubén Miralles, en Vinaròs. Unas distinciones que dan buena cuenta de la riqueza gastronómica de la zona y que existe tanto en el interior como en el litoral.

Por último, la publicación recoge esta vez a un total de 27 locales como recomendados, una categoría intermedia en la que destaca la buena cocina, una oferta de vinos sencilla pero adecuada, el producto sincero y la fidelidad de la clientela. Ocho de ellos se ubican en la ciudad de Castelló y tres en Morella. Benicarló, Segorbe, Orpesa, Vinaròs y Benicàssim disponen de dos locales mencionados cada una, mientras que Peñíscola, Cinctorres, Vila-real, Alfondeguilla y Alcossebre atesoran una recomendación.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas", ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol, quien ha destacado que "las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector".

Novedades en la Comunitat

Más allá de los límites de la provincia, la Comunitat Valencia incorpora este año a Fierro, en València, al selecto listado de establecimientos con dos Soles. También se estrenan con un Sol los restaurantes Ausiàs (Pedreguer) y Erre Que Erre (Ibi), en la provincia de Alicante, y 2 Estaciones (València), Farigola & Menta (Torrent) y Simposio (San Antonio de Benagéber), en la provincia de Valencia.

“Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora”, ha defendido el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Restaurantes de Castellón en la Guía Repsol 2026

2 SOLES

ATALAYA (Alcossebre)

CAL PARADÍS (Vall d’Alba)

RAÚL RESINO (Benicarló)

1 SOL

ANHELO (Castelló)

DALUAN (Morella)

LA FAROLA (Altura)

RUBÉN MIRALLES (Vinaròs)

RECOMENDADOS GUÍA REPSOL