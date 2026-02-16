Los últimos temporales de viento 'arrasan' el campo de Castellón y dejan 8 millones en pérdidas

Las fortísimas rachas de viento que han azotado Castellón durante este pasado fin de semana, así como los temporales de los últimos 25 días, ha impactado de lleno en el sector agrario y han provocado pérdidas millonarias en cultivos como los cítricos o el aguacate. La Unió Llauradora ha hecho una primera valoración y estima unas pérdidas que en Castellón alcanzan los 8 millones de euros, mientras que en el conjunto de la Comunitat asciende a 26 millones. Unas cantidades a las que habría que sumar las pérdidas indirectas o las de las ocasionadas en las infraestructuras agrarias, sobre todo en invernaderos. Por su parte, AVA-Asaja estima las pérdidas en 30 millones, sobre todo en Valencia y Castellón.

Las producciones más afectadas son los cítricos y, en menor medida, el aguacate. En muchos huertos de mandarinas (variedades híbridas como Nadorcott, Tango, Orri y Spring Sunshine) y naranjas (Navels tardías, Sanguinelli y Valencia) hay afecciones superiores al 50% por la caída de frutos al suelo y por daños de ‘rameado’, es decir, golpes con las ramas que dejan marcas en la piel del fruto que, si bien no alteran la calidad organoléptica, sí causan una depreciación comercial (la diferencia de precio que percibe un citricultor por una fruta que, en lugar de destinarse al mercado en fresco, acaba para su transformación en zumo puede llegar a ser la mitad en el segundo caso, en torno a 0,20 €/kg menos).

Los principales daños se centran en el cultivo de los cítricos pendientes de recolección que han sufrido tanto la caída directa del fruto a tierra como el rameado, es decir, las marcas en la piel producidas por el golpeo de las ramas e, incluso en algunos casos, la defoliación de hojas. "En los últimos días se están recibiendo bastantes partes de siniestro de seguros para comunicar daños directamente en la cosecha y por rameado, sobre todo de variedades más sensibles al viento como las mandarinas Ortanique y Nadorcott y las variedades de naranjas Valencia Late y Lane Late", apuntan desde la organización agraria.

Aunque el rameado no afecta a la calidad interna del fruto, sí lo hace a la comercialización en fresco. La consecuencia inmediata es un aumento del destrío en almacén con partidas que, por criterios estéticos, deben destinarse a industria. "En un momento en que los precios para fresco se mantienen altos en esta segunda parte de campaña, la derivación a industria supone una merma significativa y se traduce en pérdidas directas para el agricultor”, describe Carles Peris, secretario general de la Unió.

La cosecha de aguacate, de la principal variedad cultivada en la Comunitat Valenciana como es la Lamb Hass y que empezaba su recolección en apenas unos días, también se ha visto muy afectada por la sucesión de temporales. Otro cultivo dañado son las hortalizas, fundamentalmente las alcachofas, coliflores, lechuga y endivias, además de destrozos en los invernaderos, como también las telas que cubren la cosecha de kiwi.

La Unió apunta asimismo que también se observan daños en estructuras agrícolas (vallas e invernaderos) e infraestructuras hidráulicas donde el fuerte viento incluso ha arrancado placas solares en algunas comunidades de regantes, provocando un grave perjuicio a la capacidad de generación energética del pozo. También ha habido algunos caminos cortados por la caída de árboles que han bloqueado algunos caminos rurales.

Rapidez en las peritaciones

La organización agraria explica que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios, y solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones. También reclamará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.