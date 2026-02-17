"El acuerdo con Mercosur es magnífico y el campo de Castellón va a estar protegido"

Hace justo una semana el Parlamento europeo aprobó las cláusulas de salvaguarda que, al menos en teoría, protegen al campo y la ganadería de Castellón. Las organizaciones agrarias aseguran que son papel mojado, aunque el PSOE votó a favor.

Las cláusulas de salvaguarda lo que hacen es proteger a los sectores que son más vulnerables de posibles variaciones bruscas en el precio. Y precisamente lo que se votó en el Parlamento es proteger a los sectores que podrían estar más afectados por el tratado con Mercosur como, por ejemplo, el ganadero. También pondrá sobre la mesa una garantía de estabilidad de precios y de que el acuerdo no va a perjudicar directamente la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El rechazo del sector agrario y ganadero de Castellón al acuerdo UE-Mercosur es unánime, pero el PSOE insiste en qué es positivo. ¿Por qué?

Desde el PSOE pensamos que es un buen acuerdo. Hay que tener en cuenta el momento político en el que estamos. Es verdad que Mercosur se lleva negociando hace 25 años, es uno de los acuerdos en los que Europa ha puesto más esfuerzos en que sea beneficioso para nosotros y es absurdo pensar que tantos líderes políticos, y de tantos países, iban a apoyar un acuerdo que pudiera perjudicar a sus intereses o a su economía. Estamos plenamente convencidos de que no solo es un buen acuerdo, sino un magnífico acuerdo para nuestros intereses económicos. En primer lugar porque es una oportunidad de establecer nuevas relaciones comerciales y ahí vuelvo al contexto político en el que estamos. Teníamos una relación estrecha con EEUU, que sigue siendo obviamente un socio importante para Europa, pero la realidad es que la administración de Trump ha traído inestabilidad. Y esa inestabilidad hay que trabajarla, y no solo reforzando o intentando mantener las mejores relaciones comerciales con este país, sino también estableciendo nuevos espacios de relación y ahí Mercosur es fundamental. Lo están haciendo todos los países y Europa no puede permanecer el margen. Vivimos en un mundo conectado en donde nuestras economías y mercados tienen grandes oportunidades de crecimiento si nos relacionamos. Eso sí, con acuerdos que protejan los sectores que puedan ser más sensibles. Para nosotros es muy importante proteger la soberanía alimentaria europea. Y también hay que ver la realidad de Mercosur. Se abre el segundo mercado más importante del mundo. 450 millones de consumidores van a empezar a comprar nuestros productos, y también vamos a fortalecer lazos que van más allá de lo económico con una región que es absolutamente próxima a España. Si hay un país que tiene que estar absolutamente convencido de este acuerdo es España.

La eurodiputada socialista Sandra Gómez, en el Parlamento europeo. / Mediterráneo

Pero los ganaderos reiteran que se van a cambiar coches europeos por vacas americanas

Hay que tener en cuenta que en las cláusulas de salvaguarda que se acaban de votar solo se permite que haya una variación a la baja del 5% del precio. Por lo tanto es una cláusula muy dura para evitar que haya una afectación real en el sector primario europeo. De hecho, solo el 1,5% de la carne que se consume en Europa va a venir del acuerdo con Mercosur. Obviamente, va a venir carne, pero va a ser testimonial. Le reitero que la soberanía alimentaria está protegida. En este sentido, me preocupa más el acuerdo que se estableció con EEUU y que estableció importar pollo americano con aranceles cero que no cumplen con nuestras condiciones sanitarias.

Otra cuestión que preocupa en Castellón es el tratado de libre comercio entre la UE y la India y que tanto podría perjudicar al azulejo.

Esta cuestión sí me preocupa más. Y quiero trabajar junto al sector cerámico para que dicho acuerdo con la India, que en general es beneficioso para el conjunto de Europa, no castigue a una actividad que es crucial para Castellón y la Comunitat. Al azulejo hay que protegerlo y desde el PSOE vamos a trabajar para que haya cláusulas que protejan a esta industria, ya que sabemos que en la India las condiciones tanto de producción como laborales no son las mismas que en España.

¿Cómo se ve la política valenciana desde Estrasburgo?

Ese año la he visto con mucha tristeza por la dana. Hubo una negligencia y lo viví con mucha tristeza e intentando que Europa ponga en marcha medidas para compensar el desastre que hizo el PP. ¿Cómo? Siendo la responsable del fondo de Solidaridad que ha traído la ayuda más importante de la historia con casi 1.000 millones de euros, también haciendo posible que las víctimas de la Dana vinieran a Bruselas…. Ahora estamos trabajando para que haya una misión del Parlamento europeo a Valencia para ver las consecuencias de la dana, una misión que tiene la voluntad de ver como quedan los municipios. Queremos que ese fondo de solidaridad sea más ambicioso y más rápido.