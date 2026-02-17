Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: "Nueva borrasca de gran impacto"

Castellón se prepara para la llegada de la borrasca Pedro, un sistema de gran impacto nombrado por MeteoFrance y catalogado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. Sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.

Según las previsiones oficiales, el principal impacto en la provincia será el viento del oeste y noroeste, con rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el interior norte de Castellón. En el interior sur, las rachas máximas previstas son de hasta 80 km/h, sobre todo durante la primera mitad del día.

Avisos en el litoral de Castellón

Además del interior, el litoral también estará bajo aviso. Este miércoles 18 de febrero se ha activado alerta por fenómenos costeros en el litoral sur de Castellón entre las 15:00 y las 23:59 horas, con viento del oeste y suroeste y rachas de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7). El jueves, el viento seguirá afectando al litoral norte de la provincia, donde también se esperan intervalos intensos a lo largo de la jornada.

La situación en Castellón se enmarca dentro de un episodio de temporal más amplio que afectará a buena parte del país. Pedro dejará viento fuerte, mala mar y precipitaciones en distintos puntos de España, con especial incidencia en el norte peninsular.

La llegada de esta borrasca se produce tras una sucesión de temporales que han provocado importantes acumulaciones de agua y mantienen numerosos cauces bajo vigilancia en distintas zonas del país. Aunque en Castellón el protagonismo será del viento, el contexto general es de suelos muy saturados en amplias áreas del territorio nacional. A nivel estatal, más de una docena de comunidades activarán alertas por el paso de este sistema.

