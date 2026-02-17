Cambios en el aeropuerto de Castellón: confirmado el nuevo destino del exdirector

El aeropuerto de Castellón está en un momento de cambios. Justo Vellón, que ha sido el director durante los dos últimos años, ha sido sustituido por Raquel París al frente de Aerocas, la empresa pública de la Generalitat Valenciana que gestiona la infraestructura.

El cambio fue aprobado el lunes en el consejo de administración, y este martes se ha hecho una presentación oficial del relevo, que ha contado con la asistencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Relevo en la dirección

Por otro lado, ya se ha hecho oficial el nuevo destino de Justo Vellón, que no es otro que recuperar su puesto de director en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón). Esta institución ha explicado que se pone en marcha "una reorganización orientada a reforzar la estructura de la entidad y afrontar una nueva fase de desarrollo, tras el proceso de crecimiento y consolidación experimentado en los últimos años". Así, la junta directiva, en su sesión del pasado viernes, "aprobó el nombramiento de Justo Vellón como director de CEEI Castellón, cargo que ya ostentó entre 2010 y 2023. Por su parte, la hasta ahora directora, Alexandra Badoiu, ejercerá las funciones de subdirectora".

Justo Vellón, quien ya dirigió el CEEI Castellón durante trece años, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, Executive MBA y Máster en Comercio Internacional. Cuenta con más de veinte años de experiencia en dirección financiera y gerencia en importantes grupos empresariales y pymes pertenecientes a diferentes sectores. Es experto en dirección, estrategia empresarial e innovación en el entorno empresarial, así como en finanzas e inversión privada. Desde 2023 y hasta la fecha, ha sido director general del Aeropuerto de Castellón, etapa en la que esta infraestructura ha logrado un crecimiento significativo en tráfico comercial, operaciones y actividad industrial.

Nueva etapa en el CEEI

Por su parte, Alexandra Badoiu es doctora en Economía y Empresa y especialista en creación, crecimiento y consolidación de empresas. Ha desarrollado su carrera profesional en España, Bélgica y Portugal en ámbitos relacionados con el emprendimiento, la innovación y la educación. Fue técnica de Desarrollo de Negocio e Innovación en CEEI Castellón durante tres años y, posteriormente, ha sido directora de la entidad desde 2024 hasta la actualidad. Además, es profesora del Departamento de Dirección de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I (UJI), imparte varios cursos de grado y máster en el área de organización de empresas y ha publicado en revistas como Journal of Management & Organizations (Cambridge) y Personnel Review.

En la reciente reunión de la junta directiva también se expuso el balance de gestión de CEEI Castellón de los dos últimos años. En este periodo, "la entidad ha reforzado su presencia institucional, ha ampliado su impacto en el tejido productivo y ha consolidado una senda de crecimiento sostenido. Esta evolución ha ido acompañada de la definición de un nuevo Plan Estratégico orientado a potenciar servicios de alto valor añadido, adaptarse a los retos del emprendimiento innovador y consolidar su papel como nodo de dinamización económica en Castellón", detallan.

Asimismo, CEEI Castellón ha fortalecido su posicionamiento externo mediante reconocimientos sectoriales y la ampliación de alianzas estratégicas, manteniéndose entre los viveros mejor valorados a nivel nacional y alcanzando el primer puesto en mentorización de aceleradoras en 2025. La intensificación de su participación en redes europeas y colaboraciones con entidades de referencia ha reforzado su liderazgo en acompañamiento empresarial. Además, se ha ampliado el impacto directo sobre empresas y startups, con la puesta en marcha de nuevos programas como Tech FabLab Comunitat Valenciana, la Oficina Acelera Pyme (OAP) y las iniciativas de ciberseguridad junto a INCIBE, entre otras.