La Diputación de Castellón moviliza 6,8 millones para impulsar agua, conciliación, empleo y deporte

La Diputación de Castellón, en el pleno ordinario de febrero celebrado este martes, ha movilizado 6,8 millones de euros a través de ayudas centradas en potenciar el deporte, crear empleo, garantizar el suministro hídrico y favorecer la conciliación familiar.

La corporación provincial ha sacado adelante por unanimidad cinco convocatorias que pretenden, según indican desde el ejecutivo, seguir impulsando la provincia como generador de oportunidades, desarrollo y bienestar.

Contratos a desempleados

La institución, en concreto, ha aprobado las bases de las subvenciones a ayuntamientos para el plan de Empleo 2026, que permite contratar a desempleados para ejecutar obras o servicios de interés general o social. “Mantenemos el presupuesto de 1,5 millones de euros, la inclusión de la entidad local menor como beneficiaria y la discriminación positiva a favor de los municipios pequeños y con menos recursos”, ha explicado la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés,.

También ha dado luz verde la convocatoria de ayudas para la garantía del abastecimiento de agua potable (AGA), con un presupuesto de 1,5 millones de euros y que financian reparaciones o reposiciones de urgencia, así como el suministro mediante cubas ante incidencias en la red. El vicepresidente y responsable de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha remarcado la existencia de una estrategia en materia hídrica y la "respuesta inmediata" a las necesidades de las localidades.

Mientras, en el ámbito del bienestar social, se han aprobado las bases de las subvenciones a poblaciones de menos de 10.000 habitantes para el servicio de escola matinera, cuya dotación asciende a 954.680 euros para cubrir el servicio en 78 unidades y abrir dos nuevas. “La conciliación debe ser un derecho vivas donde vivas y con estas ayudas reforzamos la igualdad de oportunidades y cohesión territorial”, ha valorado la diputada del área, Marisa Torlà.

Apoyo a los clubes

El mundo del deporte completa el listado de ayudas activadas en el pleno. En primer lugar, la institución destina 2 millones de euros, 100.000 más que el año pasado, a clubes deportivos de la provincia para desarrollar actividades, dividiéndose dicha cuantía en cuatro modalidades: deporte de élite (1.100.000 euros), base (700.000 euros), adaptado (75.000 euros) y amateur (125.000 euros).

La otra convocatoria alcanza los 800.000 euros y podrá optar entidades privadas que organicen eventos deportivos en la provincia durante este año. El crédito global de la convocatoria se distribuirá entre eventos deportivos de promoción de la actividad física y el deporte (300.000 euros) y eventos deportivos de repercusión económica en la provincia y de posicionamiento de marca (500.000 euros). El diputado de Deportes, Iván Sánchez, ha defendido la apuesta por "reforzar los clubes, simplificar convocatorias y profesionalizar el deporte", además de potenciar la marca Castellón Escenario Deportivo.

Más allá de las ayudas, el pleno ha dado luz verde por unanimidad a una moción, presentada por Compromís, para exigir al Gobierno central y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) una planificación equilibrada de las inversiones ferroviarias y una apuesta clara y prioritaria de Cercanías, con el fin de mejorar el servicio y atender las necesidades de movilidad de los castellonenses.

Mismo consenso en la corporación provincial se repitió para dar el visto bueno a las bases y la convocatoria de la nueva edición del Plan Cerámico de Regeneración Urbana (CRU IX).