Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
Fertinagro Biotech pide ocupar una superficie de 20.848 metros cuadrados en la dársena sur
El puerto de Castellón continúa atrayendo inversiones. La compañía aragonesa Fertinagro Biotech proyecta construir en la dársena sur una planta para fabricar fertilizantes hidrosolubles y, para ello, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Castellón la ocupación, en régimen de concesión, de una parcela de 20.848 metros cuadrados.
Con sede en Teruel, la empresa pertenece al grupo empresarial Térvalis que se dedica al sector agroalimentario, el agroturismo y las energías renovables. Fertinagro cuenta entre sus filiales con Leatransa, compañía asentada en el puerto desde hace décadas y dedicada a la fabricación y distribución de fertilizantes sólidos de alta solubilidad y líquidos, así como a la carga y descarga de buques con almacenamiento, envasado y expedición de producto. Leatransa tiene en ejecución en la dársena sur de los muelles del Grau obras valoradas en 13 millones de euros.
Fertinagro está especializada en la producción y comercialización de productos y servicios para la nutrición vegetal y para la alimentación animal, así como en fertilizantes destinados a la jardinería. La compañía cuenta con 28 plantas de producción y fabrica más dos millones de toneladas anuales. Asimismo, dispone de 22 filiales internacionales con presencia en más de 90 países del mundo y cada año exporta más de 300.000 toneladas de fertilizantes.
Tras la solicitud de ocupación de la parcela, ahora se abre un plazo de un mes para que aquellos que estén interesados en la misma parcela puedan presentar otras solicitudes de concesión de dominio público. Si se resuelve a favor de esta compañía, deberá presentar el proyecto íntegro y la documentación adicional que se le solicite.
