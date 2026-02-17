Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón

La economía de Castellón se centra en el sector cerámico, por volumen de trabajadores vinculados a esta industria y una facturación anual que ronda los 5.000 millones de euros. Muchas de las grandes empresas de este campo son familiares, y sus dueños suelen encabezar el listado de las personas más adineradas de la provincia.

También hay un peso notable en el sector servicios, entre el que se incluye el turismo, y el agroalimentario, con las explotaciones de cítricos como referente. Pero el territorio no es ajeno a la irrupción de las firmas de base tecnológica, que ya cuentan con referentes a nivel nacional y cuyos cambios resultan relevantes.

Nueva operación en el ecosistema tecnológico

La compañía tecnológica castellonense Cuatroochenta ha cerrado en los últimos días una operación de compraventa de acciones, que supone la entrada de un nuevo socio como propietario con el 5,48% del capital. Los propietarios de referencia han vendido parte de sus respectivos paquetes de acciones a la firma Virtus Gestión de Activos SL. Detrás de este nombre se encuentra Vicente Vilata, perteneciente a una de las familias más ricas de la Comunitat Valenciana, con una amplia experiencia en el sector de la tecnología. Vilata, ingeniero de telecomunicaciones, fundó Edicom, mercantil dedicada al software empresarial con presencia en todo el mundo.

Sergio Aguado, Vicente Montesinos y Alfredo Cebrián, principales accionistas de Cuatroochenta. / Mediterráneo

Por su parte, Cuatroochenta, nacida en el parque tecnológico de la UJI, Espaitec, está especializada en soluciones digitales para empresas, con la ciberseguridad entre sus principales actuaciones. En la actualidad cuenta con más de 250 trabajadores, con sedes repartidas en diferentes países, y en los primeros nueve meses de 2025 facturó más de 26 millones de euros, con un beneficio neto de 1,26 millones de euros, un 89% más que en el mismo periodo del año anterior.

Detalles de la operación

Tal y como ha informado la tecnológica de Castellón a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la venta se ha realizado por parte de los consejeros delegados, Alfredo Cebrián y Sergio Aguado; además de uno de los principales accionistas, Vicente Montesinos, a través de su family office World Wide Networks.

De esta manera, Virtus se ha hecho con un total de 149.700 acciones, por un valor de 17 euros cada una, lo que ha supuesto a Vicente Vilata un desembolso de 2,54 millones de euros.

Estructura accionarial y plan estratégico

Tras esta operación, Sergio Aguado, Vicente Montesinos y Alfredo Cebrián se mantienen como los principales accionistas de Cuatroochenta. También forman parte de la empresa el Grupo Pavasal, con el 6,29% del total, y ahora irrumpe Virtus con el 5,48%. No hay más particulares ni empresas que ostenten más del 5% del capital.

Vicente Vilata, comprador de un paquete de acciones de Cuatroochenta. / Mediterráneo

La venta de las acciones se ha hecho por un precio ligeramente superior al de su cotización en bolsa, que en estos días se ha situado en los 15,7 euros. En el último año, la máxima cota de los títulos de Cuatroochenta se situó en 17,8 euros, mientras que el mínimo fue de 12,6 euros.

La compañía castellonense se ha caracterizado en los últimos años por la compra de compañías para mantener su crecimiento. En su plan estratégico para 2030, los directivos de la empresa quieren superar los 70 millones de euros de facturación anual, con un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 10 millones de euros, de modo que triplicaría los resultados de 2024. Una hoja de ruta que piensan alcanzar mediante un incremento de los ingresos recurrentes y una reducción del endeudamiento.