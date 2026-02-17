Nuevo acuerdo comercial a la vista: Bruselas prepara un tratado con Australia y pone en jaque a la ganadería de Castellón

El tratado comercial entre la UE y Mercosur es, de lejos, el más mediático (y también el más polémico), pero Bruselas prepara otro acuerdo que podría suponer un nuevo quebradero de cabeza para la ganadería de Castellón. La Comisión Europea reactiva su maquinaria diplomática y a finales de este mismo mes podría firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Australia, un pacto que, automáticamente, implicará la entrada en territorio comunitario de miles de toneladas anuales de carne de res australiana sin aranceles.

Las negociaciones entre Bruselas y Canberra se encuentran ya en una fase muy avanzada. De hecho, la Comisión reconoció este lunes que las conversaciones para cerrar un acuerdo de libre comercio con Australia han entrado en su fase «más sensible», y confía en finiquitarlo en un plazo breve y añadir así el tratado con Australia a otros pactos alcanzados recientemente, como el firmado con Mercosur o el principio de acuerdo con la India, en el marco de su estrategia para reforzar los vínculos comerciales con socios considerados fiables ante el contexto de inestabilidad y tensiones con grandes potencias como EEUU y China.

La UE y Australia empezaron a negociar el TLC en 2018, pero aquellas conversaciones se vieron frustradas en 2023 por las demandas de Canberra de un mayor acceso al mercado europeo para sus exportaciones agroalimentarias, entre ellas el vacuno, el ovino y el azúcar. Y ahora, de nuevo, es el capítulo agrícola el que bloquea la firma del acuerdo. Australia demanda que el nuevo acuerdo garantice un mínimo de 50.000 toneladas para el vacuno y 67.000 toneladas para el ovino-caprino, unas cantidades que Bruselas pretende reducir para no perjudicar a la ganadería europea, cuyos profesionales han protagonizado en las últimas semanas varias tractoradas en protesta por el tratado comercial con Mercosur que, entre otros aspectos, favorecerá la entrada de miles de toneladas de carne de Brasil o Argentina con aranceles muy reducidos.

Un acuerdo desequilibrado

Aunque las condiciones del acuerdo con Australia todavía no están claras, los agricultores y ganaderos ya han puesto el grito en el cielo. La organización Copa-Cogeca, a la que pertenece AVA-Asaja, ha expresado su «profunda preocupación» ante la reanudación de las negociaciones y advierte que el acuerdo amenaza con imponer una «carga desproporcionada» a los agricultores y cooperativas de la UE, además de perjudicar gravemente a sectores como el de la carne de vacuno y ovino-caprino. En Castellón, y según datos de la Conselleria de Agricultura, existen 306 explotaciones de vacuno, 375 de ovino y otras 251 de caprino, con algo más de 154.000 animales.

Los agricultores alertan, asimismo, de un desequilibrio estructural insalvable: la UE ofrece un mercado de 450 millones de consumidores frente a los apenas 28 millones del mercado interno australiano. « Cualquier apertura beneficiaría, por definición, desproporcionadamente a las exportaciones australianas, poniendo en riesgo a sectores europeos que ya sufren una presión extrema por los costes y acuerdos previos como el de Mercosur», señalan desde Copa-Cogeca que insisten en que una mayor apertura, incluso mediante contingentes arancelarios, «solo echaría leña al fuego».

Desde esta organización recuerdan que la ganadería europea ya se encuentra bajo una «presión extrema» debido al encarecimiento de los costes, la inestabilidad geopolítica y el impacto acumulado de acuerdos previos, como el de Mercosur. Y critica la incoherencia de la Comisión. «¿Cómo no tener la sensación de que la agricultura vuelve a ser tratada como la variable de ajuste?», lamentan al tiempo que afean a Bruselas que se exija sostenibilidad a los productores mientras se les expone a mayor competencia externa.