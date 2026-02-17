El obispo de Segorbe Castellón rechaza que la prohibición de las redes sociales sea la solución y apela a la educación en la libertad y la responsabilidad

El obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, ha presentado este martes el documento ‘Protección de los menores frente a la pornografía y los contenidos violentos’, una guía impulsada por varias delegaciones diocesanas con el objetivo de ayudar a padres, educadores y agentes pastorales a afrontar el acceso cada vez más temprano de niños y adolescentes a este tipo de contenidos.

Bajo el subtítulo ‘Educar en la libertad y la responsabilidad’, el prelado ha subrayado que el acceso a internet y a material pornográfico o violento “es un hecho constatable” que está condicionando “seriamente el desarrollo afectivo, relacional, social y espiritual” de los menores.

“El problema es grave y los efectos son muy perniciosos”, ha afirmado López, quien ha explicado que la iniciativa surgió tras la propuesta del experto en ciberseguridad Ignacio Estévez y fue posteriormente trabajada de manera coordinada por las delegaciones de Catequesis, Enseñanza, Medios de Comunicación Social y Familia y Vida.

Una visión integral de la persona

El obispo ha insistido en que la respuesta no puede limitarse únicamente a soluciones técnicas de control, sino que debe partir de una fundamentación educativa y antropológica. “Hay que entender a la persona de forma integral, no por compartimentos. La sexualidad no es algo al margen de la persona, sino que está integrada y condiciona todas sus dimensiones”, ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la educación afectivo-sexual debe plantearse desde una visión armónica del desarrollo humano y no reducirse a un enfoque exclusivamente biológico. “Reducir la persona a pura materia y la sexualidad a puro disfrute no es correcto con lo que es la persona humana”, ha afirmado.

El documento va dirigido, en primer lugar, a los padres y madres, “primeros y principales responsables de la educación de sus hijos”, aunque también está pensado para docentes, catequistas, monitores y, en general, para toda la sociedad. “Es una ayuda que ofrecemos desde la responsabilidad que siento como obispo ante este grave problema”, ha añadido.

Acceso cada vez más temprano

Durante su intervención, López ha advertido de que la edad de acceso a la pornografía se ha adelantado en los últimos años. “Antes se hablaba de 12 años; ahora parece que ya a partir de los 10 o incluso antes los niños tienen acceso a través de móviles u otros medios”, ha lamentado.

Por ello, ha pedido que esta iniciativa llegue al conjunto de la sociedad y ha insistido en que la diócesis está a disposición de quienes deseen orientación. “Tomar conciencia del problema es el primer paso. No se trata solo de prohibiciones, sino de acompañar para que crezcan en libertad y responsabilidad, siempre unidas”, ha recalcado.

El obispo también ha relacionado el uso abusivo de redes sociales y contenidos inapropiados con problemas de salud mental y ha advertido de que “no es lo mismo ver un contenido careciendo de formación que tener ya un criterio crítico para valorarlo”.

“La prohibición no es la solución”

Preguntado por la reciente propuesta de prohibir el acceso de menores a redes sociales, López ha mostrado su desacuerdo. “No creo que sea la solución. Es intentar matar tigres con la escopeta de feria”, ha afirmado.

A su juicio, la medida puede resultar incoherente si no se revisa el enfoque educativo, antropológico y filosófico de fondo. “No podemos promover un uso meramente biológico de la sexualidad y a la vez intentar que no busquen por otros medios respuesta a lo que se propone en las clases”, ha indicado.

En este sentido, ha defendido que el debate debe centrarse en la antropología que sustenta los proyectos educativos. “La educación siempre parte de un proyecto de hombre y mujer. ¿Qué antropología hay detrás? De acuerdo con eso se ofrecen los medios para lograr ese tipo de persona”, ha concluido.

Junto al obispo han intervenido también Juan Gozalbo, de la delegación de Medios de Comunicación Social, e Ignacio Estévez, experto en ciberseguridad, quienes han detallado tanto la magnitud del problema como propuestas técnicas de filtrado y control parental para reforzar la protección de los menores en el entorno digital.

Pérdida de inocencia a edades cada vez más tempranas

En ese sentido, el experto en ciberseguridad Ignacio Estévez advierte de que los menores están perdiendo la inocencia cada vez a edades más tempranas, incluso desde los 5 o 6 años, al exponerse de forma accidental a contenidos inapropiados, lo que puede provocar daños casi irreversibles en su desarrollo.

Estévez criticó que las administraciones no estén facilitando herramientas eficaces pese a que, según explicó, la infraestructura técnica ya existe. En ese sentido, propuso la implantación de un sistema “multicapa” de protección basado en el filtrado DNS y la navegación segura, que permitiría bloquear contenidos inapropiados, reforzar la privacidad y evitar fraudes como la suplantación de identidad. Además, subrayó la importancia del control parental para limitar el tiempo de uso de dispositivos y prevenir adicciones.

El experto insistió en que la tecnología actual permite un acceso inmediato a cualquier contenido, lo que comparó con dejar a un menor solo en un entorno peligroso. Por ello, pidió mayor implicación de padres y educadores y defendió que la protección digital debe ir acompañada de formación y responsabilidad.

Impacto en la infancia

Por su parte, Juan Gozalbo explicó que el documento nace tras casi un año de trabajo conjunto entre distintas delegaciones diocesanas ante la creciente preocupación de los padres por el acceso fácil, temprano y constante de los menores a la pornografía y a contenidos violentos. Subrayó que no se trata de una reacción basada en el miedo, sino en la constatación de un problema real que afecta a muchas familias.

Aportó datos para evidenciar la magnitud del fenómeno, como la alta exposición de adolescentes a la pornografía y la temprana edad del primer contacto. Por ejemplo, expuso que una de las 10 webs más visitadas a nivel mundial es de este tipo de contenidos recibe 4,000 millones de de visitas al mes con picos de casi 6,000 millones de visitas al mes. Asimismo refirió la alta exposición a pornografía en adolescente: El 73% la ha visto al menos una vez y la edad media del primer contacto es de 12 años. En adultos, el 61% reconoce haber visitado este tipo de webs al menos una vez en su vida. Advirtió de que este consumo no es neutro, ya que puede generar adicción, ansiedad, aislamiento, bajo rendimiento escolar y una visión despersonalizada del otro, al convertirlo en objeto de consumo.

Gozalbo destacó que la guía no solo pretende denunciar, sino también prevenir, formar y acompañar. Defendió que la protección de los menores no puede basarse únicamente en controles técnicos, sino que debe apoyarse en la educación afectivo-sexual, el acompañamiento familiar y la colaboración entre padres, docentes y parroquias. “No basta con evitar lo malo, hay que educar en lo bueno”, resumió.