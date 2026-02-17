La patronal de Castellón sitúa el absentismo laboral en el centro de sus "preocupaciones empresariales"

El empresariado de Castellón ha reclamado este martes, en una jornada organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y celebrada en las instalaciones de Unión de Mutuas en Castellón, que el absentismo laboral se aborde desde una visión global y corresponsable.

Esta ha sido una de las conclusiones a las que se ha llegado en la presentación del 'Barómetro de Bienestar Laboral' en Castellón y que ha contado con la participación del presidente de CEV Castellón, Luis M. Martí; la directora gerente de Unión de Mutuas, Carmen Barber; el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, y un nutrido número de empresas.

Durante la apertura, el presidente de CEV Castellón ha querido poner el foco en las consecuencias reales que el absentismo tiene dentro de las empresas, más allá de su "elevadísimo" coste en términos de gasto público. En este sentido, ha advertido del "coste menos visible" que asumen las empresas: "reorganización de turnos, sobrecarga de equipos, pérdida de productividad, retrasos en la actividad y, en muchos casos, dificultades para mantener el ritmo productivo".

Martí ha subrayado que este impacto resulta "especialmente sensible" en Castellón, "una provincia con un marcado perfil industrial, sectores intensivos en mano de obra, actividad a turnos y procesos productivos continuos vinculados a cadenas de suministro que no pueden detenerse sin consecuencias, donde cada ausencia no prevista tiene un efecto multiplicador".

Asimismo, Martí ha insistido en la necesidad de no desenfocar el diagnóstico. "El aumento de los procesos de baja, su mayor duración, el crecimiento de los casos vinculados a la salud mental y el predominio de contingencias comunes que no tienen origen profesional evidencian que el absentismo constituye un desafío sistémico que requiere respuestas sistémicas y coordinadas", ha señalado.

Listas de espera y retrasos en el diagnóstico

Martí ha advertido que "la saturación de la atención primaria, las listas de espera y los retrasos en pruebas diagnósticas y tratamientos están contribuyendo a alargar innecesariamente muchos procesos de baja, trasladando el impacto al tejido empresarial". En este contexto, el presidente de CEV Castellón ha reclamado una mayor coordinación entre los distintos actores implicados en la gestión de la incapacidad temporal, "defendiendo un papel más activo de las mutuas en los procesos por contingencias comunes para ganar eficiencia en el seguimiento y la recuperación de las personas trabajadoras".

Por su parte, Carmen Barber, directora gerente de Unión de Mutuas, ha puesto en valor "el papel fundamental que desempeñan las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal y en el impulso de la prevención como herramienta estratégica". "Solo desde este trabajo, y con la coordinación de todos los agentes implicados, es posible reducir el absentismo de forma sostenible, sin comprometer la salud ni el bienestar de las personas trabajadoras", ha concluido.