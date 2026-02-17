Raquel París toma las riendas del aeropuerto de Castellón con el objetivo de ganar visitantes
Pérez Llorca exhibe el papel de la infraestructura para "vertebrar la provincia, impulsar la conectividad y atraer turismo”
Raquel París ha tomado posesión este martes como nueva directora general del aeropuerto de Castellón con el objetivo fijado en ganar visitantes y abrir nuevas vías centradas en impulsar el turismo y la economía provincial.
El traspaso de la responsabilidad que hasta ahora ostentaba Justo Vellón, que adelantó Mediterráneo, se ha formalizado en un acto en la terminal de pasajeros de la infraestructura de Vilanova d'Alcolea encabezado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pero que también ha contado con la asistencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Mª Carmen Ortí; y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.
Vertebrar la provincia
El jefe del Consell ha exhibido los datos de récord de la infraestructura durante 2025 que le sitúan "por delante de 18 aeropuertos del resto del país", en manos de Aena. Unos resultados que, para el president, demuestran que el aeropuerto “era un proyecto muy bueno que ha servido para vertebrar la provincia, impulsar la conectividad y atraer turismo”.
Pérez Llorca ha ensalzado, al mismo tiempo, "el gran trabajo" desarrollado por Vellón, quien "ha marcado la línea a seguir" y ha fijado como meta para la nueva dirección de Aerocas "seguir incrementando visitantes y abriendo nuevas vías". Un camino que el president ha apostado por desarrollar desde la coordinación entre instituciones y ha avanzado que ya negocian con nuevos proyectos "que consolidan aún más a este aeropuerto".
El tráfico comercial, clave
La nueva directora general ha fijado como "clave en la estrategia" el desarrollo del tráfico comercial, añadiendo que "queremos favorecer la internacionalización del tejido productivo y la conectividad de los ciudadanos". También ha apostado por captar a más empresas "atraídas por la ventaja competitiva" de la instalación. "Vamos a seguir trabajando con el único objetivo de consolidar al aeropuerto como motor de desarrollo", ha sentenciado París.
El vicepresidente Martínez Mus, por su parte, ha valorado que este traspaso supone la "reafirmación de un proyecto" y ha defendido que "Aerocas va a seguir siendo una pieza clave en el desarrollo económico". Un impulso que, para el dirigente autonómico, debe ir "de la mano del tejido empresarial", incidiendo en la creación de empleo, más aún en un punto como Vilanova d'Alcolea y Benlloc.
Vellón, visiblemente emocionado, ha cerrado la etapa al frente del aeropuerto poniendo en valor la labor de todo su equipo y ha reiterado que los récords de pasajeros alcanzados este año no son solo la meta, sino "el camino a avanzar para contribuir al desarrollo del territorio".
Convenio con ValSpace
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha suscrito el convenio entre Aerocas y el Consorcio Espacial Valenciano (ValSpace). Un acuerdo que se enmarca en la incubadora de la Agencia Espacial Europea y que refuerza la colaboración público-privada y acelera la transferencia de conocimiento y tecnología y ofrece oportunidades de empleo cualificado.
La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Mª Carmen Ortí, ha incidido en la apuesta por la "competitividad y la soberanía tecnológica" que supone este proyecto, además del carácter estratégico de la inversión al "multiplicarse el retorno en talento e innovación".
El acuerdo sienta las bases de la colaboración entre ValSpace, Aerocas y la incubadora, concretándose en el uso de laboratorios por parte de las empresas participantes en el proyecto, crear sinergias para compartir experiencia o brindar asesoramiento técnico.
Pérez Llorca, acompañado del resto de autoridades, ha visitado además las instalaciones de la empresa Brok-Air, que ofrece servicio de mantenimiento de aeronaves a diferentes compañías.
Suscríbete para seguir leyendo
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?