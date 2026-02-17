Raquel París toma las riendas del aeropuerto de Castellón con el objetivo de ganar visitantes

Raquel París ha tomado posesión este martes como nueva directora general del aeropuerto de Castellón con el objetivo fijado en ganar visitantes y abrir nuevas vías centradas en impulsar el turismo y la economía provincial.

El traspaso de la responsabilidad que hasta ahora ostentaba Justo Vellón, que adelantó Mediterráneo, se ha formalizado en un acto en la terminal de pasajeros de la infraestructura de Vilanova d'Alcolea encabezado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pero que también ha contado con la asistencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Mª Carmen Ortí; y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Vertebrar la provincia

El jefe del Consell ha exhibido los datos de récord de la infraestructura durante 2025 que le sitúan "por delante de 18 aeropuertos del resto del país", en manos de Aena. Unos resultados que, para el president, demuestran que el aeropuerto “era un proyecto muy bueno que ha servido para vertebrar la provincia, impulsar la conectividad y atraer turismo”.

Instante previo al acto de toma de posesión, en el aeropuerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Pérez Llorca ha ensalzado, al mismo tiempo, "el gran trabajo" desarrollado por Vellón, quien "ha marcado la línea a seguir" y ha fijado como meta para la nueva dirección de Aerocas "seguir incrementando visitantes y abriendo nuevas vías". Un camino que el president ha apostado por desarrollar desde la coordinación entre instituciones y ha avanzado que ya negocian con nuevos proyectos "que consolidan aún más a este aeropuerto".

El tráfico comercial, clave

La nueva directora general ha fijado como "clave en la estrategia" el desarrollo del tráfico comercial, añadiendo que "queremos favorecer la internacionalización del tejido productivo y la conectividad de los ciudadanos". También ha apostado por captar a más empresas "atraídas por la ventaja competitiva" de la instalación. "Vamos a seguir trabajando con el único objetivo de consolidar al aeropuerto como motor de desarrollo", ha sentenciado París.

El vicepresidente Martínez Mus, por su parte, ha valorado que este traspaso supone la "reafirmación de un proyecto" y ha defendido que "Aerocas va a seguir siendo una pieza clave en el desarrollo económico". Un impulso que, para el dirigente autonómico, debe ir "de la mano del tejido empresarial", incidiendo en la creación de empleo, más aún en un punto como Vilanova d'Alcolea y Benlloc.

Vellón, visiblemente emocionado, ha cerrado la etapa al frente del aeropuerto poniendo en valor la labor de todo su equipo y ha reiterado que los récords de pasajeros alcanzados este año no son solo la meta, sino "el camino a avanzar para contribuir al desarrollo del territorio".