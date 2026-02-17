Sanitat evita cancelar cirugías en Castellón al incluirlas en los servicios mínimos de los médicos en la huelga

La Conselleria de Sanitat ha evitado que la huelga convocada por los sindicatos médicos se traduzca en cancelación de cirugías programadas al incluirlas dentro de los servicios mínimos. Un paro, que se prolonga desde el lunes 16 al viernes 20, para reclamar un estatuto propio que reconozca la especificidad de la profesión médica y la adopción DE medidas urgentes para frenar el agotamiento, el aumento del burn out y la fuga de profesionales hacia la sanidad privada o el extranjero.

Asimismo, desde el Colegio de Médicos de Castellón (Comcas), su presidente Carlos Vilar, mostró el «apoyo total y absoluto» a la convocatoria y advirtió que la sanidad pública atraviesa un «momento crítico».

Críticas por los servicios mínimos abusivos

Calvente criticó que los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Sanitat del 100% en urgencias y del 75% en no esenciales, «boicotean el derecho a la huelga». Esto explica las a su juicio paradójicas cifras de seguimiento de los paros -del 9% según la Conselleria de Sanitat en la provincia Castellón, (la mitad que en diciembre) y del 80% según el sindicato--. Unos paros que provocaron cancelación y reprogramación de citas, aunque «con los servicios mínimos tan abusivos el impacto no ha sido elevado», subrayó Calvente, quien resaltó: «Nunca buscamos molestar a los pacientes».

Burn out y fuga de profesionales

La huelga convocada por los sindicatos médicos ha puesto el foco en la situación laboral del colectivo facultativo. En Castellón, el presidente del sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente, denunció el lunes que el estatuto planteado por el Ministerio de Sanidad no resuelve los problemas estructurales de la profesión. «Cuando se empeoran las condiciones laborales se pierden trabajadores y aquí está pasando igual», señaló Calvente. El sindicato.

El presidente de CESM alertó del aumento de casos de burn out, especialmente entre mujeres jóvenes. Según Calvente, las condiciones laborales están provocando la marcha de estudiantes, residentes, adjuntos e incluso jefes de servicio hacia la sanidad privada, el extranjero o fuera de la profesión. «No hay médicos porque los echan los políticos», afirmó, señalando tanto al Ministerio como a la Conselleria por no facilitar mejoras reales y refiriéndose a la pinza entre ambas administraciones, que «nos impide tanto mejorar como reivindicar».

En Castellón

Según datos del colegio de médicos, desde el 2020 se han emitido 170 certificados de idoneidad para ejercer en el extranjero, aumentando la cifra de 25 a 45 de 2024 a 2025, si bien reconocen que no pueden determinar las causas de las solicitudes (si es por trabajo, estudios, cooperación, etc).

Por otro lado, en la actualidad hay 789 profesionales colegiados en Castellón que ejercen en la privada, de los que 420 solo ejercen en la privada y 369 en ambas (en enero del 2025 eran 775, según publicó Mediterráneo).

El presidente del colegio de médicos reconoció que, aunque el trasvase a la privada o al extranjero no sea masivo, cada salida supone «la gota que colma el vaso» en servicios ya tensionados.

«No hay médicos porque los echan los políticos. Se están marchando y hay ‘burn out’» ALEJANDRO CALVENTE — PRESIDENTE DEL SINDICATO MÉDICO CESM

Rebajar horas semanales

«El burn out ya no es una cosa anecdótica, sino que es nuestro día a día. Hay compañeros que se dejan la profesión por este problema y mucho viene dado por nuestras condiciones laborales», especificó Carlos Vilar, quien recordó: «Nuestras condiciones laborales son lamentables y probablemente van a ser peores». «Reivindicar unas condiciones laborales dignas redunda directamente en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía», indicó Vilar, que insistió en la necesidad de rebajar la presión laboral y las horas semanales, así como negociar condiciones específicas en cada territorio.

CASTELLON. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON. Concentración a las puertas del Hospital General de médicos. Convocados en protesta para reivindicar un estatuto propio en el primer día de la huelga. / GABRIEL UTIEL

Las guardias, caballo de batalla

El sindicato médico reivindica una regulación de jornada justa, que cuente con una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación y en la que los descansos generados por las mismas se respeten. El presidente del CESM, Alejandro Calvente, aseguró que hablar de guardias de 17 horas «es una media verdad», ya que esa duración corresponde a jornadas ordinarias con guardia añadida, pero en domingos y festivos las guardias son de 24 horas. «En Pascua, Navidad y verano hay gente que hace 8 y 9 guardias por necesidades del servicio», señaló el presidente de CESM CV.

El sindicato rechaza que se plantee como voluntaria la cobertura de determinadas franjas, ya que, en la práctica, se impondría «por necesidades del servicio». Desde CESM proponen estudiar sistemas de guardias voluntarias, como existen en otros países, o implantar turnos de 12 horas en lugar de 24 horas, con el objetivo de evitar el agotamiento extremo de los profesionales.

Por su parte, el presidente del colegio de médicos señaló que la medicina es prácticamente la única profesión sanitaria que mantiene guardias de 24 horas -o 17, como lleva siendo desde hace muchísimos años»- .

Concentraciones y huelga

Las concentraciones se celebrarán a las 11.00 horas en las puertas de todos los centros sanitarios, para permitir la participación incluso de quienes estén de servicios mínimos. El presidente del CESM invitó a la ciudadanía a sumarse a dichas concentraciones. Además, el jueves tendrá lugar en Valencia una manifestación. El paro, nacional, se mantendrá esta semana y se prolongará una semana al mes hasta junio.

Desde el Consejo de estudiantes de la UJI secundaron la huelga y algunos alumnos se unieron a los médicos en las concentraciones de los hospitales General y Provincial.