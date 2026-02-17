Dos siglos de historia quebrados por el viento en un pueblo de Castelló

En el corazón del interior de la provincia de Castellón y concretamente en la comarca de l’Alcalatén, junto a la masía que le da nombre, se alza (aunque ahora solo por la mitad) una emblemática carrasca. Un árbol monumental que durante generaciones ha sido punto de encuentro, de refugio, de alimento para los animales y, en definitiva, de memoria compartida.

El pasado 31 de enero la borrasca Kristin descargó lluvia intensa y fuertes rachas de viento sobre la zona, que partieron en dos el árbol, desgajando su tronco histórico y dejando una herida visible en el paisaje y en la memoria de los oriundos de la zona.

La carras de la Fogenta ha sido un lugar de reunión durante generaciones. / Héctor Gozalbo

La caída de varias ramas bloqueó el acceso al camino, impidiendo la circulación de vehículos. Los voluntarios del parque de bomberos de l'Alcalatén de Llucena fueron los encargados de retirar las ramas y dejar el paso libre para restablecer el tránsito.

Lugar de paso

La mítica carrasca de la Fogenta ha sido durante décadas lugar de paso y descanso para agricultores, cazadores y senderistas. Su amplia copa ofrecía sombra en verano y cobijo en días de inclemencia. El paso de la ruta senderista denominada Camí de la Fogenta (PR-CV-326) que es muy frecuentada por los amantes de la naturaleza.

El aspecto actual de la encina bicentenaria de Llucena. / Héctor Gozalbo

Ofrecía la posibilidad de maravillarse ante la grandeza del árbol así como de pararse obligatoriamente para el almuerzo de quienes se dirigen a pie a Sant Miquel de Les Torrocelles, el segundo domingo de mayo, día de su fiesta. Bajo sus ramas se compartían almuerzos, historias, tradiciones y el día a día en la vida de la masía, cuando aún la habitaban sus gentes. No era solo un árbol: era un hito en el camino, un punto de referencia emocional y geográfico.

“Siempre ha sido así de grande”

Según la memoria de los mayores del lugar, la carrasca de la Fogenta podría rondar los dos siglos de vida, una edad perfectamente compatible con el porte y diámetro que aún hoy muestra su tronco. Miguel Martínez, de 89 años, nacido en la masía de la Fogenta, recuerda la carrasca como parte inseparable de su infancia: “Yo siempre la he conocido tan grande como ahora”.

Por eso su testimonio refuerza la idea de que el árbol podría tener alrededor de doscientos años o más. Cuando él era niño, la carrasca ya presentaba un porte majestuoso.

Un bombero cortando las ramas de la Fogena para dejar el paso libre. / Héctor Gozalbo

Miguel evoca también tiempos más duros, cuando las nevadas cubrían los campos y el ganado no podía pastar: “Cuando la nieve lo tapaba todo, los vecinos podaban algunas ramas para dar de comer a los animales hasta que pasaran las nevadas”.

Aquella práctica, lejos de dañarla, formaba parte de una relación ancestral y respetuosa entre el árbol y la comunidad: la carrasca no solo daba sombra, también daba sustento en tiempos difíciles.

La fractura provocada por la borrasca Kristin ha cambiado su silueta para siempre. Donde antes había una copa amplia y protectora, ahora queda media copa con un tronco abierto, símbolo de la fuerza de la naturaleza y de la fragilidad del patrimonio vivo. Sin embargo, incluso partida, la carrasca sigue en pie.

Y con ella, la historia de quienes han descansado bajo sus ramas, de los que han hecho un alto en el camino hacia Sant Miquel, de los agricultores que encontraron refugio y de los vecinos que la cuidaron durante generaciones. Porque los árboles monumentales no solo se miden en metros o en años. También se miden en recuerdos.