Los sindicatos convocan una nueva huelga educativa el 31 de marzo

En Castelló habrá una manifestación el 28 de febrero

Los sindicatos convovan una nueva huelga educativa en la Comunitat.

Los sindicatos convovan una nueva huelga educativa en la Comunitat.

Ramón Pérez

Castellón

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT convocan una nueva huelga educativa el próximo 31 de marzo ante "la falta de compromisos reales de la Conselleria de Educación para concretar el calendario de negociaciones de la plataforma reivindicativa sindical". El comité de huelga formado por estas organizaciones ya avanzó, después de la Junta de Portavoces del 10 de febrero, que habría más movilizaciones que este martes han concretado.

En un comunicado conjunto dan a conocer que habrá manifestaciones en Alicante, València y Castelló sábado 28 de febrero a las 12.00 horas. Además, llaman a secundar huelga educativa el martes 31 de marzo y mantienen la propuesta de huelga indefinida a partir del mes de mayo.

Recuerdan que le trasladaron una propuesta concreta de fechas para negociar en un mes los temas de la plataforma --incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano--, una propuesta que "no fue recogida por la administración, que se limitó a proponer que en marzo se iniciarían las negociaciones de las condiciones laborales del profesorado, sin fechas ni concreciones de los temas a negociar".

Esta respuesta fue calificada por los cuatro sindicatos de "broma". Desde entonces, "no ha habido ninguna respuesta por parte de la Conselleria respecto a la concreción del calendario y, por lo tanto, la paciencia de los sindicatos se ha agotado", remarcan.

STEPV, CSIF, CCOO y UGT animan al conjunto del profesorado a "participar masivamente de las acciones convocadas para conseguir éxitos en la negociación de las mejoras salariales y laborales planteadas".

Los sindicatos convocan una nueva huelga educativa el 31 de marzo

