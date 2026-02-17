Telefónica evaluará la capacidad de la red ante emergencias

La compañía Telefónica ha sido la adjudicataria de un proyecto piloto impulsado desde la Generalitat Valenciana para evaluar la capacidad de las redes de comunicaciones de los servicios de emergencias en caso de situaciones adversas. El plan ha sido trazado desde la empresa pública Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec).

La existencia de fenómenos meteorológicos adversos pone al límite la operatividad de las redes de comunicación, que tienen un papel relevante a la hora de coordinar los operativos correspondientes. Para ello, durante el primer semestre de 2026 se analizarán diferentes escenarios de prueba para evaluar la capacidad de la red pública 5G, así como el despliegue rápido de Unidades Móviles para priorizar y garantizar las comunicaciones entre cuerpos de seguridad y emergencias.

Pruebas en entornos críticos

Se realizarán pruebas en escenarios representativos de situaciones de emergencia: entorno urbano, polígono industrial, zona rural con cobertura y zona rural sin cobertura, y se emplearán medios subacuáticos y aéreos. "Estos pilotos permitirán analizar la calidad, latencia, estabilidad y capacidad de la red en entornos complejos, así como su eficacia para comunicaciones críticas, transmisión de datos en tiempo real, coordinación de equipos de emergencia y uso de dispositivos IoT, drones operativos y otros vehículos tripulados de forma remota", mencionan desde Telefónica.

Esta iniciativa permite anticipar necesidades, validar tecnologías y reforzar las respuestas de comunicación ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos. "La capacidad de desplegar en minutos una red 5G SA allí donde las infraestructuras han quedado dañadas marca un antes y un después en la gestión de emergencias. Para Telefónica, este proyecto con Istec es una oportunidad para demostrar cómo la tecnología es clave para la coordinación en situaciones críticas", comenta Chema Casas, director general de Telefónica en la Comunitat Valenciana.

Refuerzo ante fenómenos meteorológicos

De esta manera, se busca que las inclemencias no reduzcan la capacidad de los equipos de transmisión de emergencia. Telefónica llega con sus redes 5G a más del 94% de la población valenciana.