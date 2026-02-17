En Directo
Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Pedro
Nuevo temporal en la provincia tras el paso de la borrasca Oriana que dejó numerosas incidencias por las fuertes rachas de viento
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)ha informado de la llegda de la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. De nombre Pedro este nuevo temporal ha obligado a activar la alerta amarilla en Castellón, ya que sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.
En este directo te contamos la evolución del tiempo en Castellón ante la nueva borrasca Pedro.
El jueves, el peor día... de momento
La previsión de la Aemet indica que el peor día de la nueva borrasca Pedro será el jueves, cuando casi toda la provincia, excepto el litoral sur, esté en alerta amarilla.
Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: "Nueva borrasca de gran impacto"
Castellón se prepara para la llegada de la borrasca Pedro, un sistema de gran impacto nombrado por MeteoFrance y catalogado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. Sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.
Según las previsiones oficiales, el principal impacto en la provincia será el viento del oeste y noroeste, con rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el interior norte de Castellón. En el interior sur, las rachas máximas previstas son de hasta 80 km/h, sobre todo durante la primera mitad del día.
