Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Pedro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)ha informado de la llegda de la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. De nombre Pedro este nuevo temporal ha obligado a activar la alerta amarilla en Castellón, ya que sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.

En este directo te contamos la evolución del tiempo en Castellón ante la nueva borrasca Pedro.

El jueves, el peor día... de momento La previsión de la Aemet indica que el peor día de la nueva borrasca Pedro será el jueves, cuando casi toda la provincia, excepto el litoral sur, esté en alerta amarilla.