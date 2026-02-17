Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Pedro

Nuevo temporal en la provincia tras el paso de la borrasca Oriana que dejó numerosas incidencias por las fuertes rachas de viento

Palmeras azotadas por el viento en Castellón ayer.

Palmeras azotadas por el viento en Castellón ayer. / MED

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)ha informado de la llegda de la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. De nombre Pedro este nuevo temporal ha obligado a activar la alerta amarilla en Castellón, ya que sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.

En este directo te contamos la evolución del tiempo en Castellón ante la nueva borrasca Pedro.

