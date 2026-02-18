Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón

El temporal comenzará a notarse este miércoles y se intensificará el jueves

El viento levante el techo del polideportivo de la Gran Vía de Castelló

El viento levante el techo del polideportivo de la Gran Vía de Castelló

Gabriel Utiel

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha empeorado su previsión a raíz de la llegada de la nueva borrasca Pedro a Castellón, un sistema de gran impacto nombrado por MeteoFrance y catalogado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. Sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.

De amarillo a naranja

De este modo, Aemet ha elevado a naranja el nivel de alerta previsto para este jueves en el norte de la provincia de Castellón. Precisamente, será en el litoral e interior más septentrional de Castellón donde se notarán especialmente los efectos, con rachas previstas de 100 km/h de vientos del noroeste. En el resto de la provincia, el aviso será amarillo el jueves.

El aviso amarillo se activará ya este miércoles a partir de las 15.00 horas en el litoral sur por fenómenos costeros provocados por vientos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y ya el jueves, el viento ganará en intensidad. El jueves, el viento seguirá afectando al litoral norte de la provincia, donde también se esperan intervalos intensos a lo largo de la jornada, motivo por el cual se eleva el aviso a naranja.

Brusca bajada de temperatura

De acuerdo con la previsión de Aemet, además del viento las temperaturas que este miércoles pueden llegar a 23º, experimentarán un descenso notable en el interior de Castellón. Las máximas por ejemplo se desplomarán de 21º de este miércoles previsto en Zorita a los 12º del jueves. En Morella de 19º bajarán a 10º.

