Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha empeorado su previsión a raíz de la llegada de la nueva borrasca Pedro a Castellón, un sistema de gran impacto nombrado por MeteoFrance y catalogado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como la decimosexta borrasca destacada de la temporada 2025-2026. Sus efectos empezarán a sentirse este miércoles por la tarde y serán más intensos durante la jornada del jueves, especialmente por el viento.

De amarillo a naranja

De este modo, Aemet ha elevado a naranja el nivel de alerta previsto para este jueves en el norte de la provincia de Castellón. Precisamente, será en el litoral e interior más septentrional de Castellón donde se notarán especialmente los efectos, con rachas previstas de 100 km/h de vientos del noroeste. En el resto de la provincia, el aviso será amarillo el jueves.

El aviso amarillo se activará ya este miércoles a partir de las 15.00 horas en el litoral sur por fenómenos costeros provocados por vientos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y ya el jueves, el viento ganará en intensidad. El jueves, el viento seguirá afectando al litoral norte de la provincia, donde también se esperan intervalos intensos a lo largo de la jornada, motivo por el cual se eleva el aviso a naranja.

Brusca bajada de temperatura

De acuerdo con la previsión de Aemet, además del viento las temperaturas que este miércoles pueden llegar a 23º, experimentarán un descenso notable en el interior de Castellón. Las máximas por ejemplo se desplomarán de 21º de este miércoles previsto en Zorita a los 12º del jueves. En Morella de 19º bajarán a 10º.