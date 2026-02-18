Castellón amplía su invierno demográfico: los nacimientos caen un 30% en 20 años

Castellón amplía su brecha demográfica. Los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados este miércoles reflejan un descenso de los nacimientos en la provincia de Castellón en el 2025, con 4.122 alumbramientos, un 1,1% menos que el año pasado. Además, se trata del cuarto año consecutivo de descenso.

Mapa nacional de evolución de nacimientos / INE

En los últimos 20 años los nacimientos han caído más de un 30%. La cifra más alta se registró en 1976, con 7.245, seguida del 2008, en que se alcanzó 7.206 y desde entonces empezó la caída con una leve recueración en 2022.

evolución de los nacimientos desde 1975 Link Preview

En la Comunitat, al alza

A diferencia de lo que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana, donde los nacimientos se han incrementado un 0,85 por ciento hasta situarse en 35.822. No obstante, el aumento es inferior a la media española, que se situó en el 0,99 por ciento, con 321.164.

Aumento en jóvenes

Los nacimientos disminuyen en la mayoría de tramos de edad en Castellón, si bien se aprecia un incremento en el tramo de menores de 25 años. Así, los partos se incrementan en la franja de 15 a 19 años, con 10 más que el año pasado (+15,15), y en el de 20 a 24 años, con 53 más (+15,23%). En cambio baja en menores de 15 años, donde no se registra ninguno, frente a dos el año anterior, y desciende en el resto de franjas. Una situación que puede deberse al fenómeno migratorio o a un decenso en el uso del preservativo entre jóvenes.

Defunciones

Evolución de las defunciones / INE

Por lo que respecta a las defunciones, crecieron un 3,3% en la provincia de Castellón, situándose en 5.703 hasta el 22 de diciembre, frente a 5.485 del año anterior. Esto supone que la cifra de muertes supera a la de nacimientos, lo que refuerza que, sin la emigración, Castellón perdería habitantes.