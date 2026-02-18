Vuelven los Días del Dragón a Castellón: descuentos de hasta 12.800€ en OMODA y JAECOO

Los Días del Dragón regresan con fuerza a Castellón y representan una de las acciones comerciales más destacadas del año en el sector del automóvil. Del 9 al 23 de febrero, los conductores de la provincia tienen una oportunidad excepcional para acceder a la gama SUV de OMODA y JAECOO con descuentos de hasta 12.800 € en equipamientos, packs y financiación. Esta promoción está disponible en el concesionario oficial de Castellón, OMODA JAECOO M Automoción, donde además se ofrece asesoramiento personalizado y pruebas de conducción para encontrar el coche ideal según las necesidades de cada cliente.

Si estás pensando en cambiar de vehículo próximamente o deseas conocer las ventajas que ofrecen estos SUV, esta campaña es sin duda un momento clave para tomar una decisión. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre los Días del Dragón, los modelos de coches que puedes disfrutar y cómo puedes aprovechar al máximo esta oportunidad en Castellón.

Qué son los Días del Dragón y por qué interesan en Castellón

Los Días del Dragón son una campaña promocional especial de OMODA y JAECOO que agrupa beneficios únicos aplicables a toda la gama de SUV disponibles en España. Durante estas fechas, el concesionario oficial de Castellón, OMODA JAECOO M Automoción activa una serie de condiciones comerciales diseñadas para atraer a compradores que buscan un equilibrio entre equipamiento, tecnología y precio competitivo.

Los descuentos, que pueden llegar a elevarse hasta los 12.800 euros, se aplican en función del modelo elegido, el sistema de financiación y las posibles entregas de vehículo usado. Esto convierte la promoción en una ocasión perfecta para estrenar un SUV OMODA o JAECOO con ventajas reales y tangibles.

Durante estas fechas, los clientes podrán aprovechar: ✅ Hasta 12.800€ de descuento ✅ Condiciones exclusivas por tiempo limitado ✅ SUV con diseño premium y acabados cuidados ✅ Tecnología avanzada y conectividad completa ✅ Opciones electrificadas e incluso 100% eléctricas ✅ Modelos preparados para ciudad y carretera

La campaña coincide con un contexto en el que los conductores de Castellón valoran cada vez más la conectividad, la eficiencia energética y la seguridad, aspectos donde la gama OMODA y JAECOO han demostrado un posicionamiento sólido frente a otras alternativas del mercado. La combinación entre diseño, equipamiento de serie y condiciones comerciales atractivas hace que estos Días del Dragón despierten gran interés entre los potenciales compradores.

La gama OMODA y JAECOO: diseño, tecnología y versatilidad

Una de las principales señas de identidad de los modelos que participan en la campaña es su equilibrio entre estilo, funcionalidad y tecnología. Tanto OMODA como JAECOO han trabajado en ofrecer SUV que combinen una estética diferenciada con soluciones prácticas para el día a día.

En el exterior, los SUV destacan por líneas dinámicas, proporciones modernas y una presencia que no pasa desapercibida en la carretera o en el entorno urbano de Castellón. El diseño interior pone el foco en comodidad y funcionalidad, con asientos ergonómicos, materiales bien resueltos y espacios amplios que resultan cómodos tanto para el conductor como para los pasajeros.

Tecnológicamente, esta generación de SUV incorpora sistemas de infoentretenimiento avanzados, conectividad con smartphones y asistentes a la conducción que elevan la seguridad y confort. Muchos de estos elementos vienen incluidos de serie, lo que aumenta aún más la relación calidad-precio cuando se aprovechan los descuentos de la campaña.

Otra característica importante es la versatilidad de la oferta mecánica: desde versiones eficientes para uso urbano hasta opciones más potentes o con tecnologías híbridas enchufables, pensadas para quienes buscan reducir consumos o emisiones sin renunciar a prestaciones dinámicas.

OMODA, una apuesta por el diseño y la tecnología, con SUV de estética futurista y un interior centrado en la conectividad y la asistencia a la conducción. / M Automoción

OMODA, una apuesta por el diseño y la tecnología

La gama OMODA se ha consolidado en el mercado por su apuesta decidida por un diseño futurista y reconocible, acompañado de una experiencia tecnológica pensada para el conductor actual. Sus modelos destacan tanto por su estética exterior como por un interior dominado por la conectividad y los sistemas de asistencia a la conducción.

Durante los Días del Dragón, uno de los modelos más destacados es el OMODA 5, un SUV con carácter deportivo y una propuesta equilibrada para ciudad y carretera. A él se suma el OMODA 5 SHS, que introduce una conducción más eficiente gracias a su sistema electrificado, manteniendo buenas prestaciones y un elevado nivel de confort.

OMODA | JAECOO / M Automoción

Para quienes buscan una movilidad completamente eléctrica, el OMODA 5 EV ofrece una conducción silenciosa y fluida, especialmente pensada para el uso diario. La gama se completa con el OMODA 9 SHS, el modelo más alto de la marca, orientado a quienes priorizan espacio interior, presencia y tecnología, y con el nuevo OMODA 7, que amplía la oferta con una propuesta centrada en la habitabilidad y el confort.

JAECOO JAECOO M Automoción, punto de referencia en Castellón para descubrir la gama SUV de la marca durante los Días del Dragón. / M Automoción

JAECOO, elegancia SUV con carácter propio

La marca JAECOO aporta a la campaña una visión más robusta y sofisticada del segmento SUV. Sus modelos están diseñados para quienes buscan un vehículo con presencia, personalidad y un equipamiento orientado al confort y la seguridad.

Entre los protagonistas de esta edición se encuentra el JAECOO 5, un SUV compacto que destaca por su versatilidad y su enfoque petfriendly, pensado para quienes viajan con mascotas. Incorpora además elementos diferenciales poco habituales en el segmento, como funciones de entretenimiento a bordo, y está disponible en versiones SHS, EV y gasolina.

Por su parte, el JAECOO 7 y el JAECOO 7 SHS se posicionan como opciones más amplias y contundentes, con múltiples modos de conducción y un comportamiento preparado tanto para carretera como para recorridos más exigentes. La versión SHS añade un plus de eficiencia gracias a su tecnología avanzada.

OMODA | JAECOO / M Automocion

OMODA JAECOO M Automoción en Castellón: experiencia y atención personalizada

Para quienes están en Castellón o su área de influencia, el concesionario OMODA JAECOO M Automoción se ha convertido en el punto de referencia donde vivir de primera mano la experiencia de los Días del Dragón. Situado en una ubicación accesible dentro de la provincia, el equipo comercial está preparado para ofrecer asesoramiento experto, resolver dudas y realizar pruebas de conducción sin compromiso.

Además de conocer los modelos en exposición, los clientes de Castellón pueden explorar las diferentes opciones de financiación disponibles durante la campaña, así como las ventajas complementarias que se ofrecen en estos días especiales. Esto incluye simulaciones personalizadas, análisis de entregas de vehículo usado y una atención centrada en que cada cliente encuentre la configuración que mejor se adapte a su estilo de vida.

El enfoque cercano y profesional del concesionario facilita que quienes visitan sus instalaciones no solo comprueben las características técnicas de cada SUV, sino que también valoren aspectos prácticos como el mantenimiento, la garantía o las posibilidades de equipamiento en función de sus preferencias.

OMODA JAECOO M Automoción activa en Castellón los Días del Dragón, una oportunidad única para cambiar de coche con condiciones comerciales especiales y stock limitado / M Automoción

Por qué los Días del Dragón son una oportunidad que merece la pena

Los Días del Dragón representan una oportunidad comercial limitada en el tiempo que no siempre vuelve con condiciones tan atractivas. Para los conductores de Castellón que han estado valorando un cambio de coche o que desean explorar alternativas más tecnológicas y cómodas, esta campaña ofrece un marco ideal para tomar una decisión con ventajas reales.

Además de los descuentos directos de hasta 12.800 €, la promoción permite acceder a una gama de SUV con equipamientos relevantes a un coste final más competitivo. Esto puede marcar la diferencia tanto en la compra particular como en planes familiares, ya que muchos de los modelos ofrecen espacio, seguridad y confort que se traducen en una experiencia de uso más satisfactoria.

Acudir a OMODA JAECOO M Automoción en Castellón para conocer los detalles de la campaña, programar una prueba de conducción o recibir una oferta personalizada es sin duda una acción recomendada si se quiere aprovechar al máximo esta oportunidad.