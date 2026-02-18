Incautan 760 kilos de sardina de talla ilegal en el puerto de Burriana
La mercancía ha sido entregada al Banco de Alimentos
El servicio de inspección de pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, ha decomisado 760 kg de sardina de talla inferior a la talla mínima en el puerto de Burriana.
La operación, efectuada la pasada semana, se ha llevado a cabo dentro del marco de control de tallas mínimas de los productos pesqueros. En la provincia de Castellón, la talla mínima para la sardina se establece en 12 centímetros, mientras que la del boquerón es de 10 centímetros.
La actuación se llevó a cabo al comprobar los agentes de la autoridad en materia de pesca que las capturas de sardina procedentes de una embarcación de cerco no se ajustaban a la talla mínima reglamentaria. Por ello, el pescado fue decomisado y entregado al Banco de Alimentos de Castellón.
El objetivo de estos controles es asegurar la sostenibilidad de la pesquería de pequeños pelágicos, al evitar que se extraiga pescado inmaduro del mar e impedir así que este pescado ilegal llegue a la cadena de distribución comercial.
Para este tipo de infracciones puede imponerse una sanción pecuniaria consistente en multa a partir de 12.000 euros como autor responsable de la comisión de la infracción tipificada en el artículo 100.2.u) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. También, se procede al decomiso de la mercancía de talla antirreglamentaria, en base a lo previsto en el artículo 105.1.g) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo y puede conllevar la asignación de puntos al patrón.
