Negociación de un ERE en Castellón: la nueva reunión en Ibérica de Suspensiones acaba sin avances

La industria de Castellón experimenta en las últimas semanas un goteo de ajustes laborales. El último expediente de regulación de empleo (ERE) conocido no tiene que ver con la cerámica, sino con una compañía dedicada a fabricar componentes para el sector de la automoción, Ibérica de Suspensiones.

La empresa comunicó el despido de 22 personas en la planta de Nules, de un total de 80. El proceso de negociación comenzó el 21 de enero, pero los encuentros de la comisión negociadora no han arrojado resultados positivos para los representantes de los trabajadores.

Choque entre empresa y sindicatos

La directiva alega causas productivas y organizativas, pero el coordinador de Industria en CCOO de Castellón, José María Gutiérrez, afirma no creerse estas razones. "En los últimos años, desde el covid, ha habido un descenso de la actividad, pero muy inferior al del porcentaje de personas que quieren despedir, por lo que es desproporcionado", menciona. Una vez estudiada la documentación, esta organización, mayoritaria entre los trabajadores, "ha trasladado a la firma su negativa a aceptar los despidos planteados".

La última reunión, celebrada el miércoles, no ha conseguido acercar posiciones. El representante sindical comenta que se ha seguido estudiando el informe técnico, sin aportar nuevos avances. Gutiérrez asevera que la compañía "tiene beneficios" y no estaría afectada por el descenso de producción de la factoría de Ford en Valencia, que ha supuesto recortes en las plantillas de empresas auxiliares de localidades colindantes a Almussafes.

Advertencia de movilizaciones

Asegura que la decisión "responde a una estrategia empresarial orientada a incrementar márgenes de beneficio a costa del empleo; la plantilla no puede pagar las decisiones empresariales ni convertirse en variable de ajuste".

Los sindicatos instan a la empresa a explorar alternativas que garanticen el mantenimiento de los empleos, ya que de lo contrario se perdería la cuarta parte de su plantilla. En caso de no ser así, CCOO advierte de un calendario de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo. El sábado está previsto que haya una asamblea de empleados que concrete las movilizaciones. El próximo lunes se reunirá de nuevo la comisión negociadora del ERE.

Perfil de la compañía

Ibérica de Suspensiones tiene su sede central en la localidad navarra de Alsasua. En su página web mencionan que, desde su fundación en 1989, "nos hemos consolidado como líderes en la industria de la fabricación de componentes de suspensión para la automoción".