Nuevo avance en el 'hub' tecnológico del puerto de Castellón

Nuevo paso de tramitación en el proyecto de creación de un hub tecnológico en el inmueble que ocupaban los antiguos cines del Grau de Castelló. La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha dado luz verde a la cesión a la Generalitat del espacio.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de Patrimonio que acepta la cesión del inmueble ubicado en el Moll de Costa del puerto de Castellón. Lo hace nueve meses después de la firma del convenio, el 2 de mayo del 2025, que establecía las condiciones y el acuerdo de dicha cesión.

Más de 6.100 metros cuadrados

En total, la parcela que asume la administración autonómica, pero cuya propiedad continúa en manos de PortCastelló, cuenta con una superficie total construida de 6.155 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas. De ellos, 4.547,21 corresponden a los cines y 1.608,25 a locales comerciales.

Otra vista del inmueble cedido a la Generalitat. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Patrimonio fija que la cesión tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de prórroga de otros cinco, y ordena inscribir el bien en el inventario general de la Generalitat. Este nuevo avance, según indican, permite que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que encabeza Marián Cano, pueda progresar de cara a materializar el proyecto.

En evaluación

Otro de los pasos fundamentales en la tramitación, que por ahora sigue pendiente, pasa por la adjudicación del contrato del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto. La licitación se activó el pasado 23 de octubre con un presupuesto de 216.255,54 euros (más IVA). Actualmente el procedimiento se encuentra en fase de evaluación, después de haber admitido finalmente dos propuestas de compañías y haber excluido una tercera por imcumplir los requisitos.

Una vez se formalice el contrato, la firma adjudicataria dispondrá de un plazo de 24 semanas para la redacción del proyecto, quedando después pendiente la licitación de las obras. En particular, está previsto que el nivel a pie de calle se destine a usos complementarios al hub. La primera y la segunda planta serán zonas de trabajo compartido, incluyendo también un lugar para exposiciones. También se plantea un espacio para eventos en la cubierta y se abre la puerta a habilitar salas de conferencias, de reuniones y oficinas privadas.