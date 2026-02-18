Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla

La federación de Industria de CCOO en Castellón da a conocer que una nueva empresa de la provincia se encuentra inmersa en un proceso de despido colectivo, que supondría la salida de algo más de la cuarta parte de su plantilla.

La compañía, situada en Nules, es Ibérica de Suspensiones y está dedicada a la fabricación de componentes auxiliares para el sector de la automoción. Según detalla la organización sindical, la empresa comunicó en enero "su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectaría a 22 personas, alegando causas productivas y organizativas". El 10 de febrero se constituyó la comisión negociadora, cuando la dirección entregó la memoria explicativa, el informe técnico y el resto de documentación preceptiva. "Tras el análisis detallado de la documentación, CCOO Industria ha trasladado a la firma su negativa a aceptar los despidos planteados", mencionan.

Rechazo sindical al ERE

El sindicato afirma que no hay causas suficientes que justifiquen la medida. "La decisión responde a una estrategia empresarial orientada a incrementar márgenes de beneficio a costa del empleo; la plantilla no puede pagar las decisiones empresariales ni convertirse en variable de ajuste", señala José María Gutiérrez del Campo, coordinador y miembro de la ejecutiva de CCOO Industria Comarques del Nord PV.

El sindicato insta a la compañía a "rectificar su posición" y explorar alternativas que garanticen el mantenimiento del empleo. Este mismo miércoles tiene lugar una nueva reunión del periodo de consultas. De no haber "avances ni una rectificación por parte de la dirección, se iniciará un calendario de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo".

Advertencia de movilizaciones

Para CCOO, "el sector de la automoción es estratégico para el territorio, por lo que cualquier proceso de ajuste debe estar debidamente justificado y negociado con responsabilidad social".