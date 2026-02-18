Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención hombre XilxesVersión hombre XilxesTestigo crimen BenicàssimLiquidación azulejeraMural RobePrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

ERE

Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla

Los sindicatos se muestran en contra de la medida

Exterior de la empresa afectada.

Exterior de la empresa afectada.

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La federación de Industria de CCOO en Castellón da a conocer que una nueva empresa de la provincia se encuentra inmersa en un proceso de despido colectivo, que supondría la salida de algo más de la cuarta parte de su plantilla.

La compañía, situada en Nules, es Ibérica de Suspensiones y está dedicada a la fabricación de componentes auxiliares para el sector de la automoción. Según detalla la organización sindical, la empresa comunicó en enero "su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectaría a 22 personas, alegando causas productivas y organizativas". El 10 de febrero se constituyó la comisión negociadora, cuando la dirección entregó la memoria explicativa, el informe técnico y el resto de documentación preceptiva. "Tras el análisis detallado de la documentación, CCOO Industria ha trasladado a la firma su negativa a aceptar los despidos planteados", mencionan.

Rechazo sindical al ERE

El sindicato afirma que no hay causas suficientes que justifiquen la medida. "La decisión responde a una estrategia empresarial orientada a incrementar márgenes de beneficio a costa del empleo; la plantilla no puede pagar las decisiones empresariales ni convertirse en variable de ajuste", señala José María Gutiérrez del Campo, coordinador y miembro de la ejecutiva de CCOO Industria Comarques del Nord PV.

El sindicato insta a la compañía a "rectificar su posición" y explorar alternativas que garanticen el mantenimiento del empleo. Este mismo miércoles tiene lugar una nueva reunión del periodo de consultas. De no haber "avances ni una rectificación por parte de la dirección, se iniciará un calendario de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo".

Noticias relacionadas y más

Advertencia de movilizaciones

Para CCOO, "el sector de la automoción es estratégico para el territorio, por lo que cualquier proceso de ajuste debe estar debidamente justificado y negociado con responsabilidad social".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
  2. Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
  3. Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
  4. Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
  5. Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
  6. Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
  7. Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
  8. Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón

Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla

Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla

Nuevo revés en la campaña citrícola de Castellón: una de cada cada cinco naranjas y mandarinas va a destrío

Nuevo revés en la campaña citrícola de Castellón: una de cada cada cinco naranjas y mandarinas va a destrío

Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos

Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos

Los sindicatos convocan una nueva huelga educativa el 31 de marzo

Los sindicatos convocan una nueva huelga educativa el 31 de marzo

La Diputación de Castellón moviliza 6,8 millones para impulsar agua, conciliación, empleo y deporte

La Diputación de Castellón moviliza 6,8 millones para impulsar agua, conciliación, empleo y deporte

Telefónica evaluará la capacidad de la red ante emergencias

Telefónica evaluará la capacidad de la red ante emergencias

Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló

Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló

Vox se queda solo contra el 8M en la Diputación de Castellón entre un nuevo lío por la financiación

Vox se queda solo contra el 8M en la Diputación de Castellón entre un nuevo lío por la financiación
Tracking Pixel Contents