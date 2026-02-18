ERE
Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
Los sindicatos se muestran en contra de la medida
La federación de Industria de CCOO en Castellón da a conocer que una nueva empresa de la provincia se encuentra inmersa en un proceso de despido colectivo, que supondría la salida de algo más de la cuarta parte de su plantilla.
La compañía, situada en Nules, es Ibérica de Suspensiones y está dedicada a la fabricación de componentes auxiliares para el sector de la automoción. Según detalla la organización sindical, la empresa comunicó en enero "su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectaría a 22 personas, alegando causas productivas y organizativas". El 10 de febrero se constituyó la comisión negociadora, cuando la dirección entregó la memoria explicativa, el informe técnico y el resto de documentación preceptiva. "Tras el análisis detallado de la documentación, CCOO Industria ha trasladado a la firma su negativa a aceptar los despidos planteados", mencionan.
Rechazo sindical al ERE
El sindicato afirma que no hay causas suficientes que justifiquen la medida. "La decisión responde a una estrategia empresarial orientada a incrementar márgenes de beneficio a costa del empleo; la plantilla no puede pagar las decisiones empresariales ni convertirse en variable de ajuste", señala José María Gutiérrez del Campo, coordinador y miembro de la ejecutiva de CCOO Industria Comarques del Nord PV.
El sindicato insta a la compañía a "rectificar su posición" y explorar alternativas que garanticen el mantenimiento del empleo. Este mismo miércoles tiene lugar una nueva reunión del periodo de consultas. De no haber "avances ni una rectificación por parte de la dirección, se iniciará un calendario de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo".
Advertencia de movilizaciones
Para CCOO, "el sector de la automoción es estratégico para el territorio, por lo que cualquier proceso de ajuste debe estar debidamente justificado y negociado con responsabilidad social".
Suscríbete para seguir leyendo
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón