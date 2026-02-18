Nuevo contratiempo para los usuarios del corredor mediterráneo: transporte alternativo y trayectos más largos

El corredor mediterráneo es una de las actuaciones ferroviarias más importantes de los últimos años en España. Entre sus principales objetivos está la mejora del servicio de pasajeros y mercancías, para facilitar los trayectos hacia el corazón de Europa. Una de las premisas del Corredor Mediterráneo es la adaptación de las vías al ancho internacional, de modo que se ahorre el tiempo para adaptar las ruedas. Castellón es una de las zonas que concentran más obras de esta infraestructura, ya que todos sus tramos están afectados en mayor o menor medida por estos trabajos.

Nuevo corte ferroviario este fin de semana

Este fin de semana, los usuarios del servicio ferroviario de Castellón volverán a sufrir las incomodidades de esta ejecución, porque durante los días 21 y 22 de febrero se interrumpe el tráfico habitual y se sustituye por el paso alternativo de autobuses. Una medida que da respuesta a las necesidades de quienes viajen en transporte público, pero que implica unos trayectos más largos.

Desde la compañía Renfe informan de que se ha habilitado un operativo por carretera consistente en 58 circulaciones de autobús entre las estaciones de Vinaròs y Castelló, tanto en Media como en Larga Distancia. De este operativo, 42 servicios se destinan a los viajes de Media Distancia. El sábado, el dispositivo alternativo se desarrollará durante todo el día. El domingo será hasta las 12.00 horas. Además, el trayecto entre Castelló y València se hará en tren. Según informa el sistema de Cercanías de Valencia, "el 21 de febrero, el servicio alternativo de las 21.15 horas saldrá desde Vinaròs hacia Castelló y continuará hasta Valencia, realizando paradas para la bajada de pasajeros únicamente en las estaciones correspondientes".

Detalles del dispositivo especial

Otros detalles a tener en cuenta son que la parada de bus en Orpesa será en la avenida del Mar, números 19-21; mientras que en Torreblanca será en la calle Zaragoza, 13.

Además, el tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa. A partir de las 12.00 horas del domingo se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.

Cambios en larga distancia y retrasos recientes

En cuanto a la Larga Distancia, durante la jornada del sábado 21 de febrero se ofrecen 16 trayectos por carretera para los viajeros entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante, con una oferta total de 800 plazas. Entre Vinaròs y Barcelona el servicio se prestará en tren.

El domingo 22 de febrero se procede a la regularización de la circulación habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona, que no circulará, y el Alvia Barcelona-Cádiz, que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.

Por otro lado, este miércoles se han producido algunos retrasos en el servicio de Cercanías entre Castelló y València, debido a la avería de un tren de Larga Distancia a la altura de la estación de Font de Sant Lluís, en la capital autonómica. Esto ha causado la demora en la salida de trenes, como el de las 8.50 entre València y Castelló, con 25 minutos de espera. Posteriormente se pudo restablecer la normalidad.