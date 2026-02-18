El PSPV de Castellón tilda de “impresentable” el bloqueo del PP a las políticas de vivienda del Gobierno

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón denuncia la actitud “impresentable” del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, con el apoyo de Vox, por continuar instalado en el “no a todo” en materia de vivienda y rechazar tanto la aplicación de la ley por el Derecho a la Vivienda como el nuevo Plan Estatal 2026-2030 del Gobierno de España.

La formación socialista considera que esta estrategia de confrontación perjudica directamente a la mayoría social, “en un momento en que el acceso a un alquiler digno y a la compra de una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía”.

Inversión del plan estatal

La vicesecretaria general provincial, Merche Galí, ha recordado que el nuevo plan estatal prevé una inversión de 798 millones de euros para la Comunitat Valenciana hasta 2030, orientada a reforzar las políticas públicas y a rebajar el esfuerzo económico de las familias. “Hablamos de cerca de 160 millones de euros al año para vivienda pública, rehabilitación y ayudas directas que el PP está bloqueando solo para hacer política contra Madrid, sin importarle el daño que hace a Castelló”, ha señalado.

En este sentido, el PSPV-PSOE ha criticado que el Consell se niegue a activar herramientas clave de la ley estatal, como la declaración de zonas tensionadas, que permitirían actuar allí donde los precios se han disparado y proteger a los inquilinos frente a subidas abusivas. “Mientras el PP le hace un pulso al Gobierno de España, hay familias que no llegan a fin de mes y jóvenes que no pueden emanciparse, y eso no les importa en absoluto”, ha remarcado Galí. “Este flirteo constante con los especuladores no puede acabar bien. Ya sabemos qué pasó hace 15 años”.

Derecho constitucional

A este respecto, la dirigente socialista ha exigido que “empiecen a hacer valer la vivienda como un derecho constitucional y no como un negocio, porque, si continúan en la misma tónica del no a todo, están bloqueando proyectos de vida”, ha añadido.

Por todo ello, el PSPV-PSOE de Castellón ha instado al Consell a abandonar el bloqueo y a trabajar con lealtad institucional con el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos para impulsar “una agenda real” basada en más parque público, más rehabilitación y más ayudas para quien más lo necesita. “La vivienda no puede ser un campo de batalla partidista”, ha concluido.